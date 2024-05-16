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أهم بنود البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية الصينية في بكين

أهم بنود البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية الصينية في بكين

سبوتنيك عربي

أعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن روسيا والصين ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T12:11+0000

2024-05-16T12:11+0000

2024-05-16T12:28+0000

روسيا

الصين

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وجاء في نص البيان الختامي: "اتفق الطرفان على الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، ومعارضة أي محاولات للتدخل في التطور الطبيعي للعلاقات الثنائية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، والحد من إمكانات السياسة الاقتصادية أو التكنولوجية أو الخارجية لروسيا والصين". تعميق التعاون في المجال العسكري والتعاون الاستثمارياتفقت روسيا والصين، على تعميق التعاون في المجال العسكري، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريب القتالي. واتفقت روسيا و الصين على زيادة مستوى التعاون الاستثماري وتعزيز تنفيذ المشاريع الكبيرة مع ضمان حماية حقوق المستثمرين.الأزمة الأوكرانيةانطلقت روسيا والصين من حقيقة أنه من أجل حل الأزمة الأوكرانية، من الضروري معالجة أسبابها الجذرية، وفقًا لما جاء في البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وأكدت روسيا والصين على ضرورة وقف كافة الخطوات، التي تسهم في تأجيج الصراع بأوكرانيا، وإطالة أمده.سيادة سوريا وليبياوأكدت روسيا والصين، عن دعمهما لسيادة سوريا وليبيا، ومساعدتهما في دفع عمليات التسوية.الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقةاتفقت روسيا والصين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وجاء في نص البيان الختامي: "يعتبر الطرفان التعاون العملي بين روسيا والصين عاملاً مهمًا في تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار المشترك للبلدين، ولهذا الهدف، وافق الطرفان على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في قطاع الطاقة، وتنميتها على مستويات عالية من أجل ضمان الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للبلدين".العملات الوطنيةواتفقت روسيا والصين، على زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة الثنائية والاستثمار والإقراض، والمعاملات الاقتصادية الأخرى.تعزيز الترويج لدراسة اللغتين الروسية والصينيةواتفقت روسيا والصين، على العمل لتعزيز الترويج لدراسة اللغتين الروسية والصينية.الشأن الدولي وأكدت روسيا والصين أنه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولان عن احتلال أفغانستان يجب ألا يحاولا إقامة بنية تحتية عسكرية هناك مرة أخرى.وأكدت روسيا والصين تمسكهما بحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل الدبلوماسية ودعتا إلى دعم مبادراتهما.وجاء في نص البيان المشترك: "يؤكد الطرفان التزامهما الدائم بحل جميع مشاكل شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية حصريا، يدعوان المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الروسية الصينية المشتركة البناءة". كما أعلنت روسيا والصين،معارضتهما وضع العراقيل أمام التجارة العالمية، بحجة مكافحة التغير المناخي.وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

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