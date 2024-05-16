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أهم بنود البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية الصينية في بكين
أهم بنود البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية الصينية في بكين
سبوتنيك عربي
أعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن روسيا والصين ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T12:11+0000
2024-05-16T12:11+0000
2024-05-16T12:28+0000
روسيا
الصين
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وجاء في نص البيان الختامي: "اتفق الطرفان على الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، ومعارضة أي محاولات للتدخل في التطور الطبيعي للعلاقات الثنائية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، والحد من إمكانات السياسة الاقتصادية أو التكنولوجية أو الخارجية لروسيا والصين". تعميق التعاون في المجال العسكري والتعاون الاستثمارياتفقت روسيا والصين، على تعميق التعاون في المجال العسكري، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريب القتالي. واتفقت روسيا و الصين على زيادة مستوى التعاون الاستثماري وتعزيز تنفيذ المشاريع الكبيرة مع ضمان حماية حقوق المستثمرين.الأزمة الأوكرانيةانطلقت روسيا والصين من حقيقة أنه من أجل حل الأزمة الأوكرانية، من الضروري معالجة أسبابها الجذرية، وفقًا لما جاء في البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وأكدت روسيا والصين على ضرورة وقف كافة الخطوات، التي تسهم في تأجيج الصراع بأوكرانيا، وإطالة أمده.سيادة سوريا وليبياوأكدت روسيا والصين، عن دعمهما لسيادة سوريا وليبيا، ومساعدتهما في دفع عمليات التسوية.الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقةاتفقت روسيا والصين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وجاء في نص البيان الختامي: "يعتبر الطرفان التعاون العملي بين روسيا والصين عاملاً مهمًا في تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار المشترك للبلدين، ولهذا الهدف، وافق الطرفان على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في قطاع الطاقة، وتنميتها على مستويات عالية من أجل ضمان الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للبلدين".العملات الوطنيةواتفقت روسيا والصين، على زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة الثنائية والاستثمار والإقراض، والمعاملات الاقتصادية الأخرى.تعزيز الترويج لدراسة اللغتين الروسية والصينيةواتفقت روسيا والصين، على العمل لتعزيز الترويج لدراسة اللغتين الروسية والصينية.الشأن الدولي وأكدت روسيا والصين أنه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولان عن احتلال أفغانستان يجب ألا يحاولا إقامة بنية تحتية عسكرية هناك مرة أخرى.وأكدت روسيا والصين تمسكهما بحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل الدبلوماسية ودعتا إلى دعم مبادراتهما.وجاء في نص البيان المشترك: "يؤكد الطرفان التزامهما الدائم بحل جميع مشاكل شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية حصريا، يدعوان المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الروسية الصينية المشتركة البناءة". كما أعلنت روسيا والصين،معارضتهما وضع العراقيل أمام التجارة العالمية، بحجة مكافحة التغير المناخي.وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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أهم بنود البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية الصينية في بكين
12:11 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 12:28 GMT 16.05.2024)
أعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن روسيا والصين ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وستعارضان محاولات الحد من السياسة الخارجية والإمكانات الاقتصادية.
وجاء في نص البيان الختامي: "اتفق الطرفان على الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، ومعارضة أي محاولات للتدخل في التطور الطبيعي للعلاقات الثنائية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، والحد من إمكانات السياسة الاقتصادية أو التكنولوجية أو الخارجية لروسيا والصين".
تعميق التعاون في المجال العسكري والتعاون الاستثماري
اتفقت روسيا والصين، على تعميق التعاون في المجال العسكري، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريب القتالي.
وأشار نص البيان الختامي أن "موسكو وبكين ستعملان على زيادة تعميق الثقة والتعاون في المجال العسكري، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريب القتالي، وتسيير دوريات بحرية وجوية مشتركة على أساس منتظم، وزيادة التنسيق والتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وتحسين القدرة ومستوى الاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات باستمرار".
واتفقت روسيا و الصين على زيادة مستوى التعاون الاستثماري وتعزيز تنفيذ المشاريع الكبيرة مع ضمان حماية حقوق المستثمرين.
وجاء في البيان: "لهذه الأغراض، اتفق الطرفان على مواصلة زيادة مستوى التعاون الاستثماري وتسهيل تنفيذ المشاريع الكبيرة، مع ضمان حماية حقوق ومصالح المستثمرين، وخلق ظروف متساوية وعادلة للاستثمار".
انطلقت روسيا والصين من حقيقة أنه من أجل حل الأزمة الأوكرانية، من الضروري معالجة أسبابها الجذرية، وفقًا لما جاء في البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وجاء في نص البيان الختامي، أن "الطرفين يعتقدان أنه للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية والالتزام بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، مع مراعاة المصالح والاهتمامات المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن".
وأكدت روسيا والصين على ضرورة وقف كافة الخطوات، التي تسهم في تأجيج الصراع بأوكرانيا، وإطالة أمده.
وجاء في البيان المشترك: "أكد الجانبان على ضرورة وقف أي خطوات من شأنها الإسهام في إطالة أمد الأعمال العدائية، وزيادة تصعيد الصراع (في أوكرانيا)، ويدعوان إلى منع انتقالها إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤكدان على أهمية الحوار باعتباره الشكل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية".
وأكدت روسيا والصين، عن دعمهما لسيادة سوريا وليبيا، ومساعدتهما في دفع عمليات التسوية.
وجاء في البيان المشترك: "يدعم الجانبان سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا وليبيا، وتعززان عملية التسوية السياسية، التي يقودها وينفذها مواطنو هذين البلدين بأنفسهم".
الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة
اتفقت روسيا والصين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
وجاء في نص البيان الختامي: "يعتبر الطرفان التعاون العملي بين روسيا والصين عاملاً مهمًا في تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار المشترك للبلدين، ولهذا الهدف، وافق الطرفان على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في قطاع الطاقة، وتنميتها على مستويات عالية من أجل ضمان الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للبلدين".
واتفقت روسيا والصين، على زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة الثنائية والاستثمار والإقراض، والمعاملات الاقتصادية الأخرى.
وجاء في نص البيان المشترك: "اتفقنا على زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة الثنائية والاستثمار والإقراض، والمعاملات الاقتصادية الأخرى".
تعزيز الترويج لدراسة اللغتين الروسية والصينية
واتفقت روسيا والصين، على العمل لتعزيز الترويج لدراسة اللغتين الروسية والصينية.
وجاء في نص البيان المشترك: "الطرفين اتفقا على زيادة نطاق وفعالية دراسة المواطنين الروس في الصين والمواطنين الصينيين في روسيا، وتعزيز تعميم دراسة اللغتين الروسية والصينية".
وأكدت روسيا والصين أنه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولان عن احتلال أفغانستان يجب ألا يحاولا إقامة بنية تحتية عسكرية هناك مرة أخرى.
وجاء في نص البيان الختامي: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، المسؤولان عن احتلال أفغانستان المستمر منذ 20 عامًا، يجب ألا يحاولا مرة أخرى إقامة بنية تحتية عسكرية فيها وفي المنطقة المجاورة".
وأكدت روسيا والصين تمسكهما بحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل الدبلوماسية ودعتا إلى دعم مبادراتهما.
وجاء في نص البيان المشترك: "يؤكد الطرفان التزامهما الدائم بحل جميع مشاكل شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية حصريا، يدعوان المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الروسية الصينية المشتركة البناءة".
كما أعلنت روسيا والصين،معارضتهما وضع العراقيل أمام التجارة العالمية، بحجة مكافحة التغير المناخي.
وجاء في نص البيان: "يعارض الجانبان إقامة الحواجز أمام التجارة العالمية، بحجة مكافحة التغير المناخي؛ وكذلك ربط قضايا المناخ بالتهديدات للسلام والأمن الدوليين".
وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.