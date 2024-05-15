بوتين: روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/بوتين-روسيا-تقدر-نهج-الصين-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1088844845.html
بوتين: روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية
بوتين: روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية، وأن بكين تتفهم الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T03:08+0000
2024-05-15T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/13/1074931326_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_c0df6e459f7468713131bf715b8c32f5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" والمنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "نحن نقدر نهوج الصين لحل الأزمة الأوكرانية. بكين تتفهم تمامًا أسبابها الجذرية وأهميتها الجيوسياسية العالمية، وهو ما ينعكس في الخطة المكونة من 12 نقطة [موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية]، والتي نُشرت في شباط/فبراير 2023. حيث تدل الأفكار والمقترحات الواردة في الوثيقة على الرغبة الصادقة لأصدقائنا الصينيين في الإسهام في استقرار الوضع".وأضاف بوتين: "إن الخطوات الواقعية والبناءة التي تقترحها بكين، جاءت لتحقيق السلام من خلال نبذ السعي وراء المصالح الأنانية وزيادة درجة التوتر باستمرار، عن طريق التقليل إلى أدنى حد من الأثر السلبي للصراع على الاقتصاد العالمي واستقرار سلاسل الإمداد الصناعية العالمية، ووضع أفكار بشأن الحاجة إلى التغلب على عقلية الحرب الباردة، وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مجملها وعلاقتها المتبادلة".ووفقا للزعيم الروسي، فإنها "يمكن أن تشكل الأساس لعملية سياسية ودبلوماسية تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأمنية وتساهم في إقامة سلام طويل الأمد ومستدام".وأعلن الرئيس الروسي أن أوكرانيا ورعاتها الغربيون ليسوا مستعدين لإجراء حوار متساو وصادق ومنفتح.وقال بوتين بهذا الصدد: "إنهم [أوكرانيا ورعاتها الغربيون] ليسوا مستعدين لحوار متساوٍ وصادق ومفتوح يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهم البعض".كما أكد بوتين على أن بلاده لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا، مضيفًا: "الجانب الأوكراني أعلن فجأة وقف المفاوضات بدلا من توقيع اتفاق سلام. كما قال مسؤولون أوكرانيون في وقت لاحق، لأن حلفائهم الغربيين نصحوهم بمواصلة القتال والعمل معهم لتحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا. لم نرفض أبدًا التفاوض".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.وسبق أن أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.وبوقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.كما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.
https://sarabic.ae/20240514/بوتين-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-بين-روسيا-والصين-تتطور-بسرعة-1088844327.html
https://sarabic.ae/20240506/الرئيس-الصيني-بكين-تدعم-عقد-مؤتمر-دولي-للسلام-تعترف-به-كل-من-روسيا-وأوكرانيا--1088584334.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/13/1074931326_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_704d4e203e178d909bc7b8b918b9957c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا

بوتين: روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية

03:08 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 05:04 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Сергей Гунеев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية، وأن بكين تتفهم الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" والمنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "نحن نقدر نهوج الصين لحل الأزمة الأوكرانية. بكين تتفهم تمامًا أسبابها الجذرية وأهميتها الجيوسياسية العالمية، وهو ما ينعكس في الخطة المكونة من 12 نقطة [موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية]، والتي نُشرت في شباط/فبراير 2023. حيث تدل الأفكار والمقترحات الواردة في الوثيقة على الرغبة الصادقة لأصدقائنا الصينيين في الإسهام في استقرار الوضع".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة
أمس, 23:21 GMT
وأضاف بوتين: "إن الخطوات الواقعية والبناءة التي تقترحها بكين، جاءت لتحقيق السلام من خلال نبذ السعي وراء المصالح الأنانية وزيادة درجة التوتر باستمرار، عن طريق التقليل إلى أدنى حد من الأثر السلبي للصراع على الاقتصاد العالمي واستقرار سلاسل الإمداد الصناعية العالمية، ووضع أفكار بشأن الحاجة إلى التغلب على عقلية الحرب الباردة، وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مجملها وعلاقتها المتبادلة".
ووفقا للزعيم الروسي، فإنها "يمكن أن تشكل الأساس لعملية سياسية ودبلوماسية تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأمنية وتساهم في إقامة سلام طويل الأمد ومستدام".
وأعلن الرئيس الروسي أن أوكرانيا ورعاتها الغربيون ليسوا مستعدين لإجراء حوار متساو وصادق ومنفتح.
وقال بوتين بهذا الصدد: "إنهم [أوكرانيا ورعاتها الغربيون] ليسوا مستعدين لحوار متساوٍ وصادق ومفتوح يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهم البعض".
كما أكد بوتين على أن بلاده لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا، مضيفًا: "الجانب الأوكراني أعلن فجأة وقف المفاوضات بدلا من توقيع اتفاق سلام. كما قال مسؤولون أوكرانيون في وقت لاحق، لأن حلفائهم الغربيين نصحوهم بمواصلة القتال والعمل معهم لتحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا. لم نرفض أبدًا التفاوض".
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الرئيس الصيني: بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا
6 مايو, 17:48 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
وسبق أن أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.
وبوقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
كما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTРебенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة شبه منهارة04:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارةأمس, 10:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала