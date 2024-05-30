أردوغان: قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء ليس حربا بل "إبادة جماعية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/أردوغان-قتل-36-ألف-شخص-وجرح-أكثر-من-80-ألف-بريء-ليس-حربا-بل-إبادة-جماعية-1089349628.html
أردوغان: قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء ليس حربا بل "إبادة جماعية"
أردوغان: قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء ليس حربا بل "إبادة جماعية"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن إلقاء إسرائيل قنابل على سكان قطاع غزة الفلسطيني، "ليس حرباً وإنما إبادة جماعية". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:21+0000
2024-05-30T12:21+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088509817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5daa5f227206439bc3f6fbbb906718.jpg
ونقل موقع "haberler" كلمة ألقاها أردوغان، خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا، أوضح خلالها أن "قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء وإلقاء القنابل على المدنيين المنتظرين في طوابير للحصول على الغذاء (في غزة)، كل ذلك ليس حربا وإنما إبادة جماعية".ووصف الرئيس التركي الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم النازحين في مدينة رفح، بأنها "نقطة انعدام الإنسانية"، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الوحشية.من ناحية أخرى، أكد أردوغان أن مناورات "أفس 2024"، لا تستهدف أي دولة، وإنها تُنفّذ وفقاً لسيناريو عام يعتمد على عملية دعم السلام، مشددا على استعداد بلاده للحوار والتواصل وتعزيز العلاقات "مع كل من يحترم مصالح تركيا ويريد تطوير التعاون معها"، بحسب قوله.وأوضح أردوغان أن تركيا "لا تكن العداء وليس لديها أحكام مسبقة ضد أي بلد ولا تطمع في أرض أحد أو في حقوقه السيادية"، وتابع: "اتخذنا، أخيرا، العديد من الخطوات المهمة لزيادة عدد أصدقائنا وسنواصل بمشيئة الله طريقنا عبر انفتاحات جديدة".وفي وقت سابق، دعا البرلمان التركي، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي للاجتماع واتخاذ قرار يقضي بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "البرلمان التركي اعتمد مذكرة تدين الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية في غزة، يجب أن تتوقف على الفور بتحالف البشرية، قبل أن يخرج نتنياهو، وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما".وجاءت تصريحات أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، حذر فيها من أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا، ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس".
https://sarabic.ae/20240529/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـمصاص-الدماء-1089305111.html
https://sarabic.ae/20240516/وزير-المالية-الإسرائيلي-سنلغي-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-تركيا-ردا-على-وقف-أردوغان-الصادرات-لإسرائيل-1088912830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088509817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4feca5c3f7bc6e51f1ead121754e86a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء ليس حربا بل "إبادة جماعية"

12:21 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن إلقاء إسرائيل قنابل على سكان قطاع غزة الفلسطيني، "ليس حرباً وإنما إبادة جماعية".
ونقل موقع "haberler" كلمة ألقاها أردوغان، خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا، أوضح خلالها أن "قتل 36 ألف شخص وجرح أكثر من 80 ألف بريء وإلقاء القنابل على المدنيين المنتظرين في طوابير للحصول على الغذاء (في غزة)، كل ذلك ليس حربا وإنما إبادة جماعية".
ووصف الرئيس التركي الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم النازحين في مدينة رفح، بأنها "نقطة انعدام الإنسانية"، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الوحشية.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"
أمس, 09:55 GMT
من ناحية أخرى، أكد أردوغان أن مناورات "أفس 2024"، لا تستهدف أي دولة، وإنها تُنفّذ وفقاً لسيناريو عام يعتمد على عملية دعم السلام، مشددا على استعداد بلاده للحوار والتواصل وتعزيز العلاقات "مع كل من يحترم مصالح تركيا ويريد تطوير التعاون معها"، بحسب قوله.
وأوضح أردوغان أن تركيا "لا تكن العداء وليس لديها أحكام مسبقة ضد أي بلد ولا تطمع في أرض أحد أو في حقوقه السيادية"، وتابع: "اتخذنا، أخيرا، العديد من الخطوات المهمة لزيادة عدد أصدقائنا وسنواصل بمشيئة الله طريقنا عبر انفتاحات جديدة".
وفي وقت سابق، دعا البرلمان التركي، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي للاجتماع واتخاذ قرار يقضي بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل
16 مايو, 19:41 GMT
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "البرلمان التركي اعتمد مذكرة تدين الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية في غزة، يجب أن تتوقف على الفور بتحالف البشرية، قبل أن يخرج نتنياهو، وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما".
وجاءت تصريحات أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، حذر فيها من أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا، ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:18 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала