https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الموساد-يحذر-من-هجمات-إرهابية-في-أوروبا-ويزعم-أن-إيران-تروج-لها-1089349311.html

إعلام: "الموساد" يحذر من "هجمات إرهابية" في أوروبا ويزعم أن إيران تروج لها

إعلام: "الموساد" يحذر من "هجمات إرهابية" في أوروبا ويزعم أن إيران تروج لها

سبوتنيك عربي

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إيران تروج لهجمات إرهابية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس". 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T12:16+0000

2024-05-30T12:16+0000

2024-05-30T12:16+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0c/1080007523_0:54:1923:1135_1920x0_80_0_0_15e6e64653ac238acca8115f0adc401d.jpg

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن مسؤولي "الموساد" الإسرائيلي يحذّرون من أن إيران تروّج لهجمات إرهابية في أوروبا، قبل شهرين، من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بحسب قولها.ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز حتى الـ11 من أغسطس/ آب 2024.كما ستقام دورة الألعاب البارالمبية، في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2024، حيث ستكون باريس ثاني مدينة تستضيف هذه الألعاب 3 مرات بعد العاصمة البريطانية لندن.وتشتعل الحرب الكلامية بين إيران وإسرائيل منذ سنوات، وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها إثر قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ورد إيران في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ثم وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من منشآت نووية.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا