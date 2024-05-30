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إعلام: "الموساد" يحذر من "هجمات إرهابية" في أوروبا ويزعم أن إيران تروج لها
إعلام: "الموساد" يحذر من "هجمات إرهابية" في أوروبا ويزعم أن إيران تروج لها
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إيران تروج لهجمات إرهابية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:16+0000
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وذكرت القناة 13 الإسرائيلية في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن مسؤولي "الموساد" الإسرائيلي يحذّرون من أن إيران تروّج لهجمات إرهابية في أوروبا، قبل شهرين، من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بحسب قولها.ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز حتى الـ11 من أغسطس/ آب 2024.كما ستقام دورة الألعاب البارالمبية، في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2024، حيث ستكون باريس ثاني مدينة تستضيف هذه الألعاب 3 مرات بعد العاصمة البريطانية لندن.وتشتعل الحرب الكلامية بين إيران وإسرائيل منذ سنوات، وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها إثر قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ورد إيران في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ثم وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من منشآت نووية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا

إعلام: "الموساد" يحذر من "هجمات إرهابية" في أوروبا ويزعم أن إيران تروج لها

12:16 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالشرطة الفرنسية أمام برج إيفل
الشرطة الفرنسية أمام برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إيران تروج لهجمات إرهابية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس".
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن مسؤولي "الموساد" الإسرائيلي يحذّرون من أن إيران تروّج لهجمات إرهابية في أوروبا، قبل شهرين، من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بحسب قولها.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز حتى الـ11 من أغسطس/ آب 2024.
كما ستقام دورة الألعاب البارالمبية، في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2024، حيث ستكون باريس ثاني مدينة تستضيف هذه الألعاب 3 مرات بعد العاصمة البريطانية لندن.
وتشتعل الحرب الكلامية بين إيران وإسرائيل منذ سنوات، وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها إثر قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ورد إيران في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ثم وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من منشآت نووية.
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