الأرجنتين... تأجيل محاكمة ثمانية أطباء عالجوا مارادونا
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
© Sputnik . Grigory Sysoev/
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تأجلت محاكمة ثمانية أطباء (الطاقم الطبي) الذي أشرف على معالجة بطل العالم لكرة القدم دييغو مارادونا، إلى أكتوبر، الذي يعتبرهم المدّعون متورطين في موته.
وقالت الوكالة: "تأجلت المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 4 مايو/أيار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول "بسبب عدد من القضايا التي يجب حلها قبل الجلسة".
وأشارت إلى أنه في الحكم نفسه، رفضت المحكمة طلب ورثة مارادونا بنقل رفاته من مقبرة خاصة إلى نصب تذكاري بني خصيصًا لتكريم لاعب كرة القدم ويقع في وسط بوينس آيرس.
ووفقا لـ"فرانس برس"، فإنه وفي أبريل/نيسان 2021، أعدت لجنة خبراء طبية تم إنشاؤها للتحقيق في وفاة مارادونا تقريرا لإرساله إلى القضاء. ووجد التقرير أن تصرفات الفريق الطبي المسؤول عن الرياضي كانت غير كافية ومهملة. وبحسب اللجنة، فإن مارادونا لم يقدم له الرعاية والعلاج اللازمين، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاته. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الأطباء الوقت الدقيق لوفاة لاعب كرة القدم السابق - أثناء محاولة إنعاشه، كان قد مات منذ عدة ساعات.
وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام الأرجنتيني، إن ثمانية من العاملين الطبيين المسؤولين عن صحة مارادونا أظهروا إهمالا، وتركوه دون مساعدة وتركوه "لمصيره". ويمكن أن يتلقى المتهمون، ومن بينهم خمسة أطباء وثلاث ممرضات، أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاما.
أمس, 14:18 GMT
وفي أبريل العام الماضي، أكدت محكمة استئناف أرجنتينية أن جرّاح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساكوف وستة آخرين، بينهم ممرضات، سيمثلون للمحاكمة في هذه القضية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا.
واتهم ممثلو الادعاء الأطباء الثمانية بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا. وخلصت لجنة مكونة من 20 خبيراً طبياً شكّلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021، إلى أن مارادونا "كان من الممكن أن تكون لديه فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.
وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن عمر يناهز 60 عامًا. وتم العثور على "الفتى الذهبي" الذي قاد بلاده للفوز بمونديال المكسيك 1986، ميتاً في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة، في منزل مستأجر في أحد أحياء بوينس آيرس، حيث كان يتماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى. وتبيّن أنه توفي بسبب نوبة قلبية.