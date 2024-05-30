https://sarabic.ae/20240530/الأرجنتين-تأجيل-محاكمة-ثمانية-أطباء-عالجوا-مارادونا-1089341408.html

الأرجنتين... تأجيل محاكمة ثمانية أطباء عالجوا مارادونا

الأرجنتين... تأجيل محاكمة ثمانية أطباء عالجوا مارادونا

سبوتنيك عربي

تأجلت محاكمة ثمانية أطباء (الطاقم الطبي) الذي أشرف على معالجة بطل العالم لكرة القدم دييغو مارادونا، إلى أكتوبر، الذي يعتبرهم المدّعون متورطين في موته. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T09:15+0000

2024-05-30T09:15+0000

2024-05-30T09:15+0000

مجتمع

رياضة

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وقالت الوكالة: "تأجلت المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 4 مايو/أيار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول "بسبب عدد من القضايا التي يجب حلها قبل الجلسة".ووفقا لـ"فرانس برس"، فإنه وفي أبريل/نيسان 2021، أعدت لجنة خبراء طبية تم إنشاؤها للتحقيق في وفاة مارادونا تقريرا لإرساله إلى القضاء. ووجد التقرير أن تصرفات الفريق الطبي المسؤول عن الرياضي كانت غير كافية ومهملة. وبحسب اللجنة، فإن مارادونا لم يقدم له الرعاية والعلاج اللازمين، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاته. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الأطباء الوقت الدقيق لوفاة لاعب كرة القدم السابق - أثناء محاولة إنعاشه، كان قد مات منذ عدة ساعات.أنواع الركلات الحرة في كرة القدموفي أبريل العام الماضي، أكدت محكمة استئناف أرجنتينية أن جرّاح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساكوف وستة آخرين، بينهم ممرضات، سيمثلون للمحاكمة في هذه القضية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا.ميسي يكشف عن حوار "غزلي تخيلي" مع كأس العالم في استاد لوسيلوتوفي مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن عمر يناهز 60 عامًا. وتم العثور على "الفتى الذهبي" الذي قاد بلاده للفوز بمونديال المكسيك 1986، ميتاً في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة، في منزل مستأجر في أحد أحياء بوينس آيرس، حيث كان يتماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى. وتبيّن أنه توفي بسبب نوبة قلبية.

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