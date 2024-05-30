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https://sarabic.ae/20240530/السورية-للطيران-تنفي-صيانة-السعودية-لطائراتها-1089345050.html
"السورية للطيران" تنفي صيانة السعودية لطائراتها
"السورية للطيران" تنفي صيانة السعودية لطائراتها
سبوتنيك عربي
كشف المدير العام لمؤسسة "السورية للطيران" المهندس حاتم كباس، أنه لا تتم مناقشة صيانة الطائرات العائدة للمؤسسة من قبل السعودية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T11:28+0000
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وقال كباس في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما تم تداوله في الإعلام خلال الأيام الماضية عن هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماماً و لا يمت للواقع بأي صلة".وكانت قد انطلقت أولى رحلات الحج من مطار دمشق الدولي إلى أربعة مطارات في المملكة العربية السعودية، عبر المشغل الحكومي "السورية للطيران"، وذلك بعد توقف دام لـ 12 عاما.وانطلقت قبل أيام، الرحلة الأولى لـ"السورية للطيران" وعلى متنها نحو 270 حاجاً، على أن يتم تسيير نحو ثلاث أو أربع طائرات يوميا لنقل الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة.وفي تعليق خاص لـ "سبوتنيك"، قال المدير العام للطيران المدني في سوريا، باسم منصور:وأشار المدير العام للطيران المدني إلى أن كل طائرة تحمل نحو 300 حاجا، ما يعني أن أعداد الرحلات ستكون كبيرة لتغطية الأعداد الكبيرة للحجاح وبمعدل 3 إلى 4 طائرات في اليوم.وأكد منصور استعداد الخطوط الجوية السورية للتعامل مع ضغط المواعيد التي تم ترتيبها بشكل منظم ومنسق.وأشار منصور إلى أن التعليمات تشدد على نجاح عملية نقل الحجاج ومنع حدوث أي إرباك، ومن أهمها نقل الحجاج بباصات جماعية إلى المطار قدر الإمكان لمنع التدافع، وتأمين وصول الحجاج قبل 4 ساعات من موعد كل طائرة.وجاء قرار إعادة ملف الحجاج إلى الدولة السورية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والسعودية العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240528/السورية-للطيران-تحلق-من-مطار-دمشق-إلى-السعودية-للمرة-الأولى-منذ-12-عاما-1089275459.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, السعودية, طيارة
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, السعودية, طيارة

"السورية للطيران" تنفي صيانة السعودية لطائراتها

11:28 GMT 30.05.2024
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي ، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي ، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
كشف المدير العام لمؤسسة "السورية للطيران" المهندس حاتم كباس، أنه لا تتم مناقشة صيانة الطائرات العائدة للمؤسسة من قبل السعودية.
وقال كباس في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما تم تداوله في الإعلام خلال الأيام الماضية عن هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماماً و لا يمت للواقع بأي صلة".

وأضاف كباس: "نحن في مرحلة التفاوض مع الجانب السعودي بخصوص الطائرتين المتوقفتين في المملكة العربية السعودية والتابعتين لمؤسسة السورية للطيران. فقط هذا الموضوع الذي يجري الحديث عنه حالياً، وإن أي مواضيع أخرى كالتزويد بقطع التبديل أو الصيانة أو أي شيء آخر بهذا الخصوص هي مواضيع عارية عن الصحة تماماً ولا يتم التطرق إليها نهائياً".

وكانت قد انطلقت أولى رحلات الحج من مطار دمشق الدولي إلى أربعة مطارات في المملكة العربية السعودية، عبر المشغل الحكومي "السورية للطيران"، وذلك بعد توقف دام لـ 12 عاما.
إحدى طائرات الشركة السورية للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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28 مايو, 09:54 GMT
وانطلقت قبل أيام، الرحلة الأولى لـ"السورية للطيران" وعلى متنها نحو 270 حاجاً، على أن يتم تسيير نحو ثلاث أو أربع طائرات يوميا لنقل الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة.
وفي تعليق خاص لـ "سبوتنيك"، قال المدير العام للطيران المدني في سوريا، باسم منصور:

"انطلقت أولى رحلات الحج، فجر يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار، من مطار دمشق الدولي إلى السعودية، على أن تستمر الرحلات الجوية الناقلة للحجاج إلى بيت الله الحرام لغاية 10 يونيو/ حزيران".

وأشار المدير العام للطيران المدني إلى أن كل طائرة تحمل نحو 300 حاجا، ما يعني أن أعداد الرحلات ستكون كبيرة لتغطية الأعداد الكبيرة للحجاح وبمعدل 3 إلى 4 طائرات في اليوم.
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وأكد منصور استعداد الخطوط الجوية السورية للتعامل مع ضغط المواعيد التي تم ترتيبها بشكل منظم ومنسق.

ووفقاً لمدير الطيران المدني في سوريا، فستبدأ مرحلة العودة من السعودية بين 20 إلى 21 يونيو المقبل، وتستمر نحو 10 أيام أيضاً، بحيث يتم نقل كامل الحجاج إلى سوريا، مبيناً أن مدة الرحلة وسطياً تبلغ حوالي الساعتين.

وأشار منصور إلى أن التعليمات تشدد على نجاح عملية نقل الحجاج ومنع حدوث أي إرباك، ومن أهمها نقل الحجاج بباصات جماعية إلى المطار قدر الإمكان لمنع التدافع، وتأمين وصول الحجاج قبل 4 ساعات من موعد كل طائرة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، سلمت الرياض دمشق 77% من الحصة السنوية لسوريا من الحجاج، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وجاء قرار إعادة ملف الحجاج إلى الدولة السورية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والسعودية العام الماضي.
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