https://sarabic.ae/20240530/السورية-للطيران-تنفي-صيانة-السعودية-لطائراتها-1089345050.html

"السورية للطيران" تنفي صيانة السعودية لطائراتها

"السورية للطيران" تنفي صيانة السعودية لطائراتها

سبوتنيك عربي

كشف المدير العام لمؤسسة "السورية للطيران" المهندس حاتم كباس، أنه لا تتم مناقشة صيانة الطائرات العائدة للمؤسسة من قبل السعودية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T11:28+0000

2024-05-30T11:28+0000

2024-05-30T11:28+0000

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

السعودية

طيارة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27adfa58f5fe5bdf1ebd33971685163d.jpg

وقال كباس في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما تم تداوله في الإعلام خلال الأيام الماضية عن هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماماً و لا يمت للواقع بأي صلة".وكانت قد انطلقت أولى رحلات الحج من مطار دمشق الدولي إلى أربعة مطارات في المملكة العربية السعودية، عبر المشغل الحكومي "السورية للطيران"، وذلك بعد توقف دام لـ 12 عاما.وانطلقت قبل أيام، الرحلة الأولى لـ"السورية للطيران" وعلى متنها نحو 270 حاجاً، على أن يتم تسيير نحو ثلاث أو أربع طائرات يوميا لنقل الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة.وفي تعليق خاص لـ "سبوتنيك"، قال المدير العام للطيران المدني في سوريا، باسم منصور:وأشار المدير العام للطيران المدني إلى أن كل طائرة تحمل نحو 300 حاجا، ما يعني أن أعداد الرحلات ستكون كبيرة لتغطية الأعداد الكبيرة للحجاح وبمعدل 3 إلى 4 طائرات في اليوم.وأكد منصور استعداد الخطوط الجوية السورية للتعامل مع ضغط المواعيد التي تم ترتيبها بشكل منظم ومنسق.وأشار منصور إلى أن التعليمات تشدد على نجاح عملية نقل الحجاج ومنع حدوث أي إرباك، ومن أهمها نقل الحجاج بباصات جماعية إلى المطار قدر الإمكان لمنع التدافع، وتأمين وصول الحجاج قبل 4 ساعات من موعد كل طائرة.وجاء قرار إعادة ملف الحجاج إلى الدولة السورية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والسعودية العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240528/السورية-للطيران-تحلق-من-مطار-دمشق-إلى-السعودية-للمرة-الأولى-منذ-12-عاما-1089275459.html

https://sarabic.ae/20240526/السعودية-تعين-سفيرا-لها-في-سوريا-لأول-مرة-منذ-العام-2012-1089222086.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, السعودية, طيارة