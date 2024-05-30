https://sarabic.ae/20240530/باحث-في-العلاقات-الدولية-الإضرابات-الجامعية-تحرج-أمريكا-والاعتقالات-مستمرة-في-صفوف-الطلاب-1089340194.html
باحث في العلاقات الدولية: الإضرابات الجامعية تحرج أمريكا والاعتقالات مستمرة في صفوف الطلاب
باحث في العلاقات الدولية: الإضرابات الجامعية تحرج أمريكا والاعتقالات مستمرة في صفوف الطلاب
سبوتنيك عربي
تستمر الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين ورفضاً للمشهد الدموي في غزة ورفح. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T08:34+0000
2024-05-30T08:34+0000
2024-05-30T08:34+0000
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وفي هذا السياق، رأى الباحث في العلاقات الدوليّة الدكتور محمد موسى، أن "انهيار السردية الإسرائيلية أمام العالم أثّرت بشكل سلبي على الولايات المتحدة، التي لطالما ادعت احترام الديمقراطية والرأي الآخر".وكشف موسى أن "المشهد في الجامعات الغربية يسبّب حرجاً كبيراً لجميع السياسيين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وقد نشهد انقسامات كبرى في الاتحاد الأوروبي نتيجة الحروب المتنقلة حول العالم، والقضية الفلسطينية لم تعد تحتمل سوى حل الدولتين".تصويت...هل تؤمن بشعارات الديمقراطية الأمريكية بعد أحداث الاحتجاجات الجامعية من أجل غزة؟يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحركات طلابية ضخمة في الجامعات دعما لفلسطين، حيث قام الأكاديميون والباحثون بالإضراب عن العمل بسبب ما اعتبروه ممارسات متحيزة في التعامل مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، خلال الأسابيع القلية الماضية.مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطينتصويت... برأيك هل تنجح "ثورة الطلاب" العالمية بكبح جماح دعم الحرب الإسرائيلية في غزة؟
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, احتجاجات, غزة, قطاع غزة, قطاع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, احتجاجات, غزة, قطاع غزة, قطاع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
باحث في العلاقات الدولية: الإضرابات الجامعية تحرج أمريكا والاعتقالات مستمرة في صفوف الطلاب
حصري
تستمر الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين ورفضاً للمشهد الدموي في غزة ورفح.
وفي هذا السياق، رأى الباحث في العلاقات الدوليّة الدكتور محمد موسى، أن "انهيار السردية الإسرائيلية أمام العالم أثّرت بشكل سلبي على الولايات المتحدة، التي لطالما ادعت احترام الديمقراطية والرأي الآخر
".
ولفت موسى في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "ممارسات الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالتظاهرات الطلابية الجامعية والاعتقالات التي تطال الطلاب وخصوصاً في كاليفورنيا، مؤشراً واضحاً على أنّ أميركا تنادي بالديمقراطية لكنها لا تمارسها، وهو الأمر الذي دفع الشخصيات الأكاديمية في جامعة كاليفورنيا إلى الإضراب".
وكشف موسى أن "المشهد في الجامعات الغربية يسبّب حرجاً كبيراً لجميع السياسيين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وقد نشهد انقسامات كبرى في الاتحاد الأوروبي نتيجة الحروب المتنقلة حول العالم، والقضية الفلسطينية لم تعد تحتمل سوى حل الدولتين".
وأشار إلى أن "72% من الجيل الجديد في الولايات المتحدة لا يؤيدون السردية الإسرائيلية، وذلك نتيجة ثورة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي التي عكست الواقع الفلسطيني كما هو"، كاشفاً أن "ما روّج له قيادات السبعينات في الولايات المتحدة الأميركية عن أنّ إسرائيل دولة مستضعفة في الشرق الأوسط لم يعد مادة موثوقة في صفوف الجيل الجديد، لا سيما بعد انتشار صور أجساد الفلسطينيين تحترق أمام العالم أجمع".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحركات طلابية ضخمة في الجامعات دعما لفلسطين، حيث قام الأكاديميون والباحثون بالإضراب عن العمل بسبب ما اعتبروه ممارسات متحيزة في التعامل مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، خلال الأسابيع القلية الماضية.