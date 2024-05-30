https://sarabic.ae/20240530/باحث-في-العلاقات-الدولية-الإضرابات-الجامعية-تحرج-أمريكا-والاعتقالات-مستمرة-في-صفوف-الطلاب-1089340194.html

باحث في العلاقات الدولية: الإضرابات الجامعية تحرج أمريكا والاعتقالات مستمرة في صفوف الطلاب

باحث في العلاقات الدولية: الإضرابات الجامعية تحرج أمريكا والاعتقالات مستمرة في صفوف الطلاب

سبوتنيك عربي

تستمر الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين ورفضاً للمشهد الدموي في غزة ورفح. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T08:34+0000

2024-05-30T08:34+0000

2024-05-30T08:34+0000

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

احتجاجات

غزة

قطاع غزة

قطاع

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088461670_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d538c3a74633044491765598e707e0a.jpg

وفي هذا السياق، رأى الباحث في العلاقات الدوليّة الدكتور محمد موسى، أن "انهيار السردية الإسرائيلية أمام العالم أثّرت بشكل سلبي على الولايات المتحدة، التي لطالما ادعت احترام الديمقراطية والرأي الآخر".وكشف موسى أن "المشهد في الجامعات الغربية يسبّب حرجاً كبيراً لجميع السياسيين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وقد نشهد انقسامات كبرى في الاتحاد الأوروبي نتيجة الحروب المتنقلة حول العالم، والقضية الفلسطينية لم تعد تحتمل سوى حل الدولتين".تصويت...هل تؤمن بشعارات الديمقراطية الأمريكية بعد أحداث الاحتجاجات الجامعية من أجل غزة؟يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحركات طلابية ضخمة في الجامعات دعما لفلسطين، حيث قام الأكاديميون والباحثون بالإضراب عن العمل بسبب ما اعتبروه ممارسات متحيزة في التعامل مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، خلال الأسابيع القلية الماضية.مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطينتصويت... برأيك هل تنجح "ثورة الطلاب" العالمية بكبح جماح دعم الحرب الإسرائيلية في غزة؟

https://sarabic.ae/20240517/احتجاج-نادر-داخل-محكمة-العدل-يقاطع-محامية-إسرائيل-أمام-الكاميرات-فيديو-1088937722.html

https://sarabic.ae/20240501/لماذا-تذكر-الاحتجاجات-الطلابية-الداعمة-لغزة-الأمريكيين-بحرب-فيتنام؟-1088427970.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, احتجاجات, غزة, قطاع غزة, قطاع, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم