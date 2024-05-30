https://sarabic.ae/20240530/جدل-ومشادة-كلامية-في-أول-اجتماع-للبرلمان-الإيراني-الجديد-فيديو-1089357208.html

جدل ومشادة كلامية في أول اجتماع للبرلمان الإيراني الجديد... فيديو

جدل ومشادة كلامية في أول اجتماع للبرلمان الإيراني الجديد... فيديو

سبوتنيك عربي

شهد البرلمان الإيراني الجديد في أول اجتماع له، اليوم الخميس، تدافعا ومشادات كلامية بين النواب، بسبب الجدل الدائر حول أوراق اعتماد عدد من النواب، وبلغ التوتر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T15:43+0000

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2024-05-30T15:43+0000

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عدد من نواب البرلمان، قولهم إن التوتر بدأ بعد احتجاج نواب على المصادقة على اعتماد النائب غلام رضا تاج غردون.ورفض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف طلب عدد من النواب بتعليق عضوية تاج غردون وتأييد أوراق اعتماده.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن النواب "لم يتشاجروا جسديا، لكنهم تبادلوا التهديد والوعيد".وتعود جذور الخلاف إلى طرد النائب تاج غردون من البرلمان، بعد حملة قادها النواب إثر اتهامه بالفساد والبذخ في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى اتهامات بسوء استخدام صلاحياته.وكانت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، قد أقيمت الاثنين الماضي، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.وخلال جلسة الافتتاح، أوصى المرشد الإيراني علي خامنئي، أعضاء البرلمان الجديد بتجنب الخلافات، والتنافس السياسي.

https://sarabic.ae/20240530/قبول-أوراق-3-مرشحين-في-اليوم-الأول-لفتح-باب-الترشح-لانتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1089355729.html

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