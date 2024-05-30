https://sarabic.ae/20240530/حماس-تبلغ-الوسطاء-استعدادها-للتوصل-إلى-اتفاق-كامل-مع-إسرائيل-وتضع-شرطا-1089367206.html
حماس تبلغ الوسطاء استعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل مع إسرائيل وتضع شرطا
حماس تبلغ الوسطاء استعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل مع إسرائيل وتضع شرطا
سبوتنيك عربي
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، إنها "أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T18:29+0000
2024-05-30T18:29+0000
2024-05-30T18:29+0000
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وأضاف الحركة، في بيان لها، أن "الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه رد على الموقف الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".وأكدت "أنها والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا"، مشيرة إلى أنها أبلغت الوسطاء اليوم استعدادها التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شامل "في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة".وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240530/الأونروا-لا-يوجد-مكان-آمن-من-القصف-الإسرائيلي-الذي-لا-ينتهي-في-قطاع-غزة-1089365490.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حماس تبلغ الوسطاء استعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل مع إسرائيل وتضع شرطا
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، إنها "أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو الجاري".
وأضاف الحركة، في بيان لها
، أن "الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه رد على الموقف الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".
وأكدت "أنها والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا"، مشيرة إلى أنها أبلغت الوسطاء اليوم استعدادها التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شامل "في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة".
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.