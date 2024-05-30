https://sarabic.ae/20240530/الأونروا-لا-يوجد-مكان-آمن-من-القصف-الإسرائيلي-الذي-لا-ينتهي-في-قطاع-غزة-1089365490.html
الأونروا: لا يوجد مكان آمن من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي في قطاع غزة
الأونروا: لا يوجد مكان آمن من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة "الأونروا"، اليوم الخميس، أن أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T17:44+0000
2024-05-30T17:44+0000
2024-05-30T17:44+0000
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وقالت "الأونروا"، في عبر حسابها على منصة إكس، إنه "لا يوجد مكان آمن من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن العائلات في رفح تبحث عن الأمان.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240530/بيان-عربي-صيني-مشترك-يدعو-مجلس-الأمن-لتبني-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089356085.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, منظمة الأونروا, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, منظمة الأونروا, حركة حماس
الأونروا: لا يوجد مكان آمن من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي في قطاع غزة
أعلنت وكالة "الأونروا"، اليوم الخميس، أن أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين.
وقالت "الأونروا"، في عبر حسابها على منصة إكس، إنه "لا يوجد مكان آمن من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن العائلات في رفح تبحث عن الأمان.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.