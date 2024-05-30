وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاق مع محافظة اللاذقية لإقامة حاضنة تراثية
© Sputnik . Ali Hashemوزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاق مع محافظة اللاذقية اتفاق لاقامة حاضنة تراثية
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
وقعت وزارة السياحة مع مجلس مدينة اللاذقية اتفاقية تعاون لإحداث حاضنة تراثية وسوق للمهن اليدوية في محافظة اللاذقية بهدف الحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، والترويج لها كجزء من التراث الوطني.
وقال وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "إقامة الحاضنة التراثية تأتي ضمن الجهود الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على المهن التراثية والموروث الثقافي من الضياع باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية".
ووقعت وزارة السياحة ومجلس محافظة اللاذقية، صباح اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لإحداث الحاضنة في أسرع وقت ممكن وهي الأولى في المحافظة وتغطي مساحة 2500 متر مربع ضمن حديقة "البطرني".
وأشار وزير السياحة إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة لناحية توفير مساحة لأصحاب الحرف اليدوية لممارسة مهنهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالإضافة إلى تحقيق الغاية الأساسية في نقل الخبرات من جيل إلى جيل والتي يعتبر البعض منها مهددا بالاندثار، إذ يتضمن المشروع مركزا للتدريب المستمر.
© Sputnik . Ali Hashemوزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاق مع محافظة اللاذقية اتفاق لاقامة حاضنة تراثية
وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاق مع محافظة اللاذقية اتفاق لاقامة حاضنة تراثية
© Sputnik . Ali Hashem
وأضاف الوزير السوري: ستتم إشادة المشروع وفق النمط التراثي مع مراعاة المعايير المعمارية والاشتراطات الأثرية والثقافية.
وتابع مرتيني: "بدأ إنشاء الحاضنات التراتية في محافظة دمشق من خلال افتتاح حاضنة "دمر" المركزية للفنون الحرفية، واليوم في محافظة اللاذقية، وخلال المستقبل القريب سيكون هناك سلسلة حاضنات في باقي المحافظات كحمص وحلب وطرطوس، وسيتم تقديم جميع التسهيلات من قبل الوزارة والجهات المسؤولة سواء لإحداث الحاضنة أو للحرفيين والمستثمرين".
وتضم الصالة التي تم الاتفاق على إنشائها في محافظة اللاذقية صالات تدريب وعرض للمهن التراثية، وقسم عرض دائم ومؤقت للمنتجات، إضافة إلى فعاليات سياحية وبيئية أخرى.