https://sarabic.ae/20240530/وقوع-انفجارين-بشركة-ومعهد-أجنبيين-في-العاصمة-العراقية-بغداد-1089333127.html

وقوع انفجارين بشركة ومعهد أجنبيين في العاصمة العراقية بغداد

وقوع انفجارين بشركة ومعهد أجنبيين في العاصمة العراقية بغداد

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة العراقية، صباح اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شركة ومعهد أجنبيين، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T05:45+0000

2024-05-30T05:45+0000

2024-05-30T05:45+0000

العالم

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102088/73/1020887356_0:223:2805:1801_1920x0_80_0_0_19df2dd4618a0acd3ce182b20f3056d0.jpg

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله إن "شركة أمريكية تعرضت للاستهداف في منطقة الجادرية المربع الرئاسي، كما تعرض معهد بريطاني أمريكي، للاستهداف في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، من قبل مجهولين".في السياق ذاته، أوضحت وكالة أنباء "العالم العربي"، بأن "الانفجار الأول وقع في مقر شركة أمريكية للمعدات الثقيلة في حي الجادرية، بينما وقع الثاني في مقر معهد كمبردج لتعليم اللغة الإنجليزية في شارع فلسطين، فيما لم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادثين".يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

https://sarabic.ae/20240510/العراق-يدعو-60-دولة-إلى-استعادة-رعاياها-من-أسر-داعش-من-مخيم-الهول-1088701135.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار