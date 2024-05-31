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فولين لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق على حل الصراع الأوكراني في تركيا لكن بريطانيا قالت "عليكم الموت"
فولين لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق على حل الصراع الأوكراني في تركيا لكن بريطانيا قالت "عليكم الموت"
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، أن صربيا واجهت ضغوطا غير مسبوقة مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث طالبت دول أوروبية عدة فرض عقوبات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T09:39+0000
2024-05-31T09:53+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ألكسندر فولين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "محاولات الدول الأوروبية للضغط هي محاولات كلاسيكية تهدف لوضع الصرب في وجه أصدقائهم ومنعهم من إيجاد أصدقاء جدد. وأعرب فولين عن أسفه الشديد عندما يرى كيف لا يتمكن الشعب الأوكراني من حل القضايا المتعلقة بمصيره، مضيفًا أنه طالما أن هناك دعم غربي لكييف سيكون هناك من يتم إرساله إلى الجبهة وبالتالي الصراع سيستمر.واعتبر فولين أن هناك هستيريا العداء لروسيا ورهاب كبير ضدها، حيث استحوذت هذه الظاهرة على العالم بأكمله، وليس أوروبا فقط، مضيفًا أن صربيا ورئيسها لن يصبحوا جزءا من هذه الحملة المعادية لروسيا وهناك صداقة تاريخية وود بين روسيا وصربيا متواصلة.الناتو يعتزم زيادة قواته في كوسوفو لضمان الأمن على الحدود مع صربيا
https://sarabic.ae/20231225/الخارجية-الروسية-تفضح-محاولات-الغرب-لزعزعة-أمن-صربيا-1084434258.html
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فولين لـ"سبوتنيك": تم الاتفاق على حل الصراع الأوكراني في تركيا لكن بريطانيا قالت "عليكم الموت"

09:39 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 31.05.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين
وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، أن صربيا واجهت ضغوطا غير مسبوقة مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث طالبت دول أوروبية عدة فرض عقوبات على روسيا، وتشكيل قوة عسكرية للقتال لإرسالها إلى كييف.
وجاءت تصريحات ألكسندر فولين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "محاولات الدول الأوروبية للضغط هي محاولات كلاسيكية تهدف لوضع الصرب في وجه أصدقائهم ومنعهم من إيجاد أصدقاء جدد.

ولفت فولين إلى أن المفاوضات التي حصلت في إسطنبول بشأن الصراع الأوكراني كانت نتيجتها إيجابية إلى حد ما، حيث تم الاتفاق على كل شيء تقريبا بين الطرفين، لكن التدخل البريطاني في اللحظات الأخيرة أعاق كل شي وأدخل أوكرانيا في حرب خاسرة وأطال من أمد الصراع من خلال مقولة "القتال حتى آخر أوكراني".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
الخارجية الروسية تفضح محاولات الغرب لزعزعة أمن صربيا
25 ديسمبر 2023, 09:38 GMT
وأعرب فولين عن أسفه الشديد عندما يرى كيف لا يتمكن الشعب الأوكراني من حل القضايا المتعلقة بمصيره، مضيفًا أنه طالما أن هناك دعم غربي لكييف سيكون هناك من يتم إرساله إلى الجبهة وبالتالي الصراع سيستمر.

وأشار فولين إلى أنه لا يدرك فعلا إذا قررت الدول الغربية بشن عملية برية في أوكرانيا، وذلك من خلال إدخال قوات بعض الدول الأوروبية، حيث لم يستبعد إرسال عدد من الوحدات الفرنسية أو النرويجية أو الألمانية، بينما لا يتوقع إرسال قوات ألبانية.

المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكراني
07:47 GMT
واعتبر فولين أن هناك هستيريا العداء لروسيا ورهاب كبير ضدها، حيث استحوذت هذه الظاهرة على العالم بأكمله، وليس أوروبا فقط، مضيفًا أن صربيا ورئيسها لن يصبحوا جزءا من هذه الحملة المعادية لروسيا وهناك صداقة تاريخية وود بين روسيا وصربيا متواصلة.
الناتو يعتزم زيادة قواته في كوسوفو لضمان الأمن على الحدود مع صربيا
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