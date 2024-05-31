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محامي ترامب: سنستأنف حكم الإدانة "في أقرب وقت ممكن"
محامي ترامب: سنستأنف حكم الإدانة "في أقرب وقت ممكن"
سبوتنيك عربي
قال تود بلانش، محامي دونالد ترامب، إن قطب العقارات سيستأنف حكم إدانته بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجريمة يوم الخميس في محاكمته المتعلقة بدفع أموال... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T03:13+0000
2024-05-31T03:13+0000
ترامب
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار بلانش على قناة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن ترامب سيتقدم بطلبات بعد المحاكمة، "وإذا لم ينجح ذلك، فسنستأنف في أقرب وقت ممكن. وعملية الاستئناف في نيويورك تتطلب النطق بالحكم أولاً، ثم نستأنف بعد ذلك",وأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240530/محكمة-نيويورك-تحدد-11-يوليو-المقبل-للنطق-بالحكم-ضد-الرئيس-الأمريكي-السابق-دونالد-ترامب-1089371140.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

محامي ترامب: سنستأنف حكم الإدانة "في أقرب وقت ممكن"

03:13 GMT 31.05.2024
© AFP 2023 / BRANDON BELLالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / BRANDON BELL
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قال تود بلانش، محامي دونالد ترامب، إن قطب العقارات سيستأنف حكم إدانته بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجريمة يوم الخميس في محاكمته المتعلقة بدفع أموال للتستر.
وأشار بلانش على قناة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن ترامب سيتقدم بطلبات بعد المحاكمة، "وإذا لم ينجح ذلك، فسنستأنف في أقرب وقت ممكن. وعملية الاستئناف في نيويورك تتطلب النطق بالحكم أولاً، ثم نستأنف بعد ذلك",
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
أمس, 22:16 GMT
وأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
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