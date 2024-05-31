https://sarabic.ae/20240531/نتنياهو-يعتذر-بعد-استخدامه-خريطة-تظهر-المغرب-دون-الصحراء-الغربية-فيديو-1089386394.html

نتنياهو يعتذر بعد استخدامه خريطة تظهر المغرب دون الصحراء الغربية... فيديو

نتنياهو يعتذر بعد استخدامه خريطة تظهر المغرب دون الصحراء الغربية... فيديو

سبوتنيك عربي

اعتذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن استخدامه خريطة تظهر منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، منفصلة... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T12:27+0000

2024-05-31T12:27+0000

2024-05-31T12:27+0000

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وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "لقد حدث خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة مع قناة "TF1" الفرنسية".وأكد مكتب نتنياهو أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، اعترفت بكل الأراضي السيادية للمغرب، وجميع الخرائط الرسمية في مكتبه اعترفت بذلك وتم تصحيحها، وفقا لذلك".وكان نتنياهو، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يحمل خريطة تظهر المغرب دون منطقة الصحراء الغربية.وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة بثت مساء أمس الخميس، على شاشة قناتي "LCI" و"TF1" الفرنسيتين، حاملا خريطة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر فيها منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، مفصولة عن خريطة المغرب، ما أثار تنديد وغضب المغاربة.وذكر موقع "هسبريس" أنها "ليست المرة الأولى التي يستفز فيها نتنياهو مشاعر المغاربة، إذ سبق وأن برزت خريطة المغرب بدون الصحراء، خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني".كما حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أن "مثل هذه الهفوات، خلال الحرب على غزة، تخلق حساسية عالية، ففي حين سمحت الحكومة المغربية بالتظاهرات الداعمة للفلسطينيين، إلا أنها لم تُدر ظهرها لإسرائيل"، وفق الصحيفة.وكان أن نتنياهو، قد أعلن في رسالة موجهة إلى الملك المغربي محمد السادس، في شهر يوليو/ تموز 2023، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، وقال إن موقف بلاده هذا سيتجسد في جميع أعمال ووثائق الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20230717/الديوان-الملكي-المغربي-إسرائيل-تعترف-بسيادتنا-على-الصحراء-الغربية-1079154713.html

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