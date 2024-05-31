نتنياهو يعتذر بعد استخدامه خريطة تظهر المغرب دون الصحراء الغربية... فيديو
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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اعتذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن استخدامه خريطة تظهر منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، منفصلة عن الخريطة الرسمية للمغرب.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "لقد حدث خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة مع قناة "TF1" الفرنسية".
مكتب رئيس الوزراء:— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) May 31, 2024
للأسف وقع خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة رئيس الوزراء مع قناة TF1.
وأكد مكتب نتنياهو أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، اعترفت بكل الأراضي السيادية للمغرب، وجميع الخرائط الرسمية في مكتبه اعترفت بذلك وتم تصحيحها، وفقا لذلك".
وكان نتنياهو، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يحمل خريطة تظهر المغرب دون منطقة الصحراء الغربية.
في لقاء مع قناة @LCI، قام نتنياهو بالاشارة الى خريطة المغرب، التي تكشف عن موقف اسرائيل من النزاع حول الصحراء الغربية، و على الرغم مما قدمه المخزن من اصحاب (خاوة خاوة مع اسرائيل)، من تنازلات و المشاركة في حربهم ضد الفلسطينيين، فلا تزال اسرائيل غير داعمة، لأطروحة مغربية الصحراء! pic.twitter.com/9JjkR1gq7Y— بدر العيدودي Badr Laidoudi (@Laidoudi_Badr) May 30, 2024
وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة بثت مساء أمس الخميس، على شاشة قناتي "LCI" و"TF1" الفرنسيتين، حاملا خريطة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر فيها منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، مفصولة عن خريطة المغرب، ما أثار تنديد وغضب المغاربة.
وذكر موقع "هسبريس" أنها "ليست المرة الأولى التي يستفز فيها نتنياهو مشاعر المغاربة، إذ سبق وأن برزت خريطة المغرب بدون الصحراء، خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني".
17 يوليو 2023, 16:38 GMT
كما حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أن "مثل هذه الهفوات، خلال الحرب على غزة، تخلق حساسية عالية، ففي حين سمحت الحكومة المغربية بالتظاهرات الداعمة للفلسطينيين، إلا أنها لم تُدر ظهرها لإسرائيل"، وفق الصحيفة.
وكان أن نتنياهو، قد أعلن في رسالة موجهة إلى الملك المغربي محمد السادس، في شهر يوليو/ تموز 2023، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، وقال إن موقف بلاده هذا سيتجسد في جميع أعمال ووثائق الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بحسب قوله.