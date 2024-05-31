https://sarabic.ae/20240531/-مقتل-امرأة-و4-جرحى-في-هجمات-إسرائيلية-على-عدة-مواقع-جنوب-لبنان-1089399964.html

مقتل امرأة و4 جرحى في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان

مقتل امرأة و4 جرحى في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الجمعة/السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T23:57+0000

2024-05-31T23:57+0000

2024-05-31T23:57+0000

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وأضافت الوكالة اللبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه.وكشفت الوكالة أن عددا من الإصابات وقع جراء القصف الإسرائيلي. فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن مقتل امرأة وسقوط و4 جرحى جراء الغارة على المنزل في عدلون.كان لبناني قتل وأصيب آخر في هجومٍ لطائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، نهار الجمعة.وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان".وأعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، في بيانين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي، وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن، أمس، أن" طائرات حربية أغارت على مبنيين عسكريين تواجد داخلها عناصر من حزب الله في منطقتي حولا ومارون الراس في جنوب لبنان".

https://sarabic.ae/20240531/قتلى-ومصابون-في-قصف-للطيران-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1089399696.html

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لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, أخبار حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى