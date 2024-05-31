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مقتل امرأة و4 جرحى في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان
مقتل امرأة و4 جرحى في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الجمعة/السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T23:57+0000
2024-05-31T23:57+0000
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وأضافت الوكالة اللبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه.وكشفت الوكالة أن عددا من الإصابات وقع جراء القصف الإسرائيلي. فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن مقتل امرأة وسقوط و4 جرحى جراء الغارة على المنزل في عدلون.كان لبناني قتل وأصيب آخر في هجومٍ لطائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، نهار الجمعة.وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان".وأعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، في بيانين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي، وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن، أمس، أن" طائرات حربية أغارت على مبنيين عسكريين تواجد داخلها عناصر من حزب الله في منطقتي حولا ومارون الراس في جنوب لبنان".
https://sarabic.ae/20240531/قتلى-ومصابون-في-قصف-للطيران-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1089399696.html
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لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, أخبار حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى

مقتل امرأة و4 جرحى في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان

23:57 GMT 31.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الجمعة/السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور.
وأضافت الوكالة اللبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه.
وكشفت الوكالة أن عددا من الإصابات وقع جراء القصف الإسرائيلي. فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن مقتل امرأة وسقوط و4 جرحى جراء الغارة على المنزل في عدلون.
كان لبناني قتل وأصيب آخر في هجومٍ لطائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، نهار الجمعة.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان".
وأعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، في بيانين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي، وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
قتلى ومصابون في قصف للطيران الإسرائيلي على مدينة غزة
22:33 GMT
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن، أمس، أن" طائرات حربية أغارت على مبنيين عسكريين تواجد داخلها عناصر من حزب الله في منطقتي حولا ومارون الراس في جنوب لبنان".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف إطلاق النارأمس, 21:51 GMT
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