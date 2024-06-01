https://sarabic.ae/20240601/أوستن-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-مسرح-عمليات-ذا-أولوية-لنا-1089402332.html

أوستن: منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لنا

أوستن: منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لنا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لبلاده، كما أنه لا يمكن للولايات المتحدة "أن تكون... 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T06:20+0000

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ونقل موقع "channelnewsasia" عن أوستن تصريحات أدلى بها غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنّها "إيجابية".وأوضح أوستن بأنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".وتعهد أوستن باستئناف الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية "في الأشهر المقبلة"، فيما رحبت بكين باستقرار العلاقات الأمنيّة بين البلدين، وأضاف أوستن "لقد أخبرتُ الوزير دونغ بأنه إذا اتصل بي بشأن مسألة عاجلة، فسوف أرد على الهاتف. وآمل بالتأكيد في أن يفعل الشيء نفسه".وأشاد أوستن بما وصفه بـ"التقارب الجديد" مشيرا إلى أنه "يتعلّق بالاتّحاد وليس بالانقسام، حيث يتعلق الأمر بالخيار الحر للدول ذات السيادة".في السياق ذاته، شدد أوستن على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الفيليبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك لا يزال "ثابتًا"، في وقت أصبحت الاحتكاكات بين السفن الصينية والفيليبينية في بحر الصين الجنوبي أكثر تواترا، ممّا يثير مخاوف من اندلاع نزاع أوسع نطاقا، وهو ما يعني أن الفلبين المرتبطة بالولايات المتحدة بموجب معاهدة دفاع مشترك، أصبحت في صلب الجهود التي تبذلها واشنطن في المنطقة.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها، وألا تنشئ "دوائر صغيرة" لردع جمهورية الصين الشعبية في البحر.وقالت الخارجية: "يجب ألا تتدخل (الولايات المتحدة) في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة، ويجب ألا تخلق دوائر صغيرة لـ"استخدام البحر للسيطرة على الصين"، ويجب ألا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين".وأعربت الصين عن "قلقها الشديد" من الاستفزازات الأمريكية في المياه المحيطة بالصين، ودعت واشنطن إلى الاحترام الصادق لسيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها.ودعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن التقرب من القوى التي تدعو إلى "استقلال تايوان"، مؤكدةً أن مبدأ "صين واحدة" هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.وعقدت الصين والولايات المتحدة الجولة الثانية من المشاورات الثنائية حول القضايا البحرية عبر الفيديو في 24 مايو/ أيار. وقد حضر المشاورات هونغ ليانغ، مدير إدارة الحدود والشؤون البحرية بوزارة الخارجية الصينية، ومارك لامبرت، رئيس مكتب التنسيق الصيني بوزارة الخارجية الأمريكية.

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