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الخارجية الأردنية: نرفض أخذ سكان غزة رهائن وربط وقف جرائم الحرب بصفقة التبادل
الخارجية الأردنية: نرفض أخذ سكان غزة رهائن وربط وقف جرائم الحرب بصفقة التبادل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، "دعم عمان لجهود التوصل لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة". 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T09:19+0000
2024-06-01T09:19+0000
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار الأردن
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وقالت الخارجية الأردنية، إن "الوزير أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا هاتفيا الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية لغزة"، مشيرة إلى أن بلينكن أبلغ الصفدي بتفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لإتمام صفقة تبادل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية. وأكدت الوزارة، رفضها أخذ سكان غزة رهائن وربط وقف جرائم الحرب والتجويع والحصار بصفقة التبادل، مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.ويستضيف الأردن مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، حيث يتم تنظيمه بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة، على أن يتم تنظيمه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران المقبل. وقالت وكالة "عمون" إن القرار بعقد المؤتمر جاء بعد دعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويستهدف المؤتمر تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.وفي وقت سابق، قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.وأكدت "حماس" في بيان، أمس الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240531/مسؤولة-بارزة-في-الخارجية-الأمريكية-تستقيل-بسبب-عدم-دقة-تقرير-بشأن-الأوضاع-في-غزة-1089390781.html
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن

الخارجية الأردنية: نرفض أخذ سكان غزة رهائن وربط وقف جرائم الحرب بصفقة التبادل

09:19 GMT 01.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، "دعم عمان لجهود التوصل لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وقالت الخارجية الأردنية، إن "الوزير أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا هاتفيا الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية لغزة"، مشيرة إلى أن بلينكن أبلغ الصفدي بتفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لإتمام صفقة تبادل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
وأكدت الوزارة، رفضها أخذ سكان غزة رهائن وربط وقف جرائم الحرب والتجويع والحصار بصفقة التبادل، مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
ويستضيف الأردن مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، حيث يتم تنظيمه بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة، على أن يتم تنظيمه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت وكالة "عمون" إن القرار بعقد المؤتمر جاء بعد دعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويستهدف المؤتمر تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
وفي وقت سابق، قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.
وأكدت "حماس" في بيان، أمس الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
مسؤولة بارزة في الخارجية الأمريكية تستقيل بسبب عدم دقة تقرير بشأن الأوضاع في غزة
أمس, 14:23 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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