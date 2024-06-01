https://sarabic.ae/20240601/بعد-إعلانها-الاستعداد-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-غزة-معلومات-عن-قدرات-إندونيسيا-العسكرية-1089413153.html

بعد إعلانها الاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة.. معلومات عن قدرات إندونيسيا العسكرية

بعد إعلانها الاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة.. معلومات عن قدرات إندونيسيا العسكرية

سبوتنيك عربي

تمتلك إندونيسيا رابع أكبر كتلة سكانية في العالم في 2024، ويصنف جيشها في المرتبة الـ13 عالميا ضمن قائمة تضم 145 جيشا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T14:54+0000

2024-06-01T14:54+0000

2024-06-01T14:54+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر.ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لإندونيسيا، التي تمتلك نحو 113 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.القدرات البشريةوتنقسم القوة البشرية للجيش الإندونيسي لـ3 أقسام تشمل 400 ألف قوات عاملة و400 ألف قوات احتياطية و250 ألفا قوات شبه عسكرية.وتصنف القوات الجوية الإندونيسية في المرتبة الـ25 عالميا وتضم 474 طائرة حربية تشمل:وتضم القوات البرية الإندونيسية 5 أسلحة تشمل:وتمتلك إندونيسيا أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 6 عالميا بـ333 وحدة بحرية بينها:وقال الرئيس الإندونيسي المنتخب، برابوو سوبيانتو، الذي من المقرر أن يتولى مهام منصبه رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح".وأكد برابوو، الذي سيتولى الرئاسة رسميا في أكتوبر المقبل، أن بلاده مستعدة لاستقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مصاب فلسطيني من غزة.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.وتوالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نحو 82 ألف مصاب، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240601/إندونيسيا-مستعدون-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-غزة-لتنفيذ-وقف-إطلاق-النار-1089405968.html

https://sarabic.ae/20240531/بايدن-إسرائيل-قدمت-مقترحا-مع-خارطة-طريق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1089397228.html

https://sarabic.ae/20240601/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-بلينكن-يبحث-هاتفيا-وزراء-عرب-مقترح-وقف-الحرب-في-غزة-1089400130.html

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رصد عسكري, أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية