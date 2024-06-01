https://sarabic.ae/20240601/جنرال-أوكراني-الجيش-انهار-في-اتجاه-خاركوف-بسبب-الافتقار-إلى-الأسلحة-الدفاعية-1089418773.html

جنرال أوكراني: الجيش انهار في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية

جنرال أوكراني: الجيش انهار في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية

سبوتنيك عربي

قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الأوكرانية انهارت في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية لدى... 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T18:41+0000

2024-06-01T18:41+0000

2024-06-01T18:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب": "الروس علموا أن لدينا مشاكل معينة في تنظيم الدفاع والتحصين، بما في ذلك في مقاطعة خاركوف، لذلك تمكنوا بسرعة من نقل الكمية المطلوبة من الموارد لزيادة التعزيزات هناك، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود لاستعادة ما خسرناه هناك".وفي الآونة الأخيرة، تحرك الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف وسيطر بالفعل على عدة مناطق.ويوم أمس الجمعة، أفاد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف جندي وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار الفائت.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-1845-عسكريا-في-نطاق-العملية-العسكرية-الخاصة--1089407077.html

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