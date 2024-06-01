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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240601/جنرال-أوكراني-الجيش-انهار-في-اتجاه-خاركوف-بسبب-الافتقار-إلى-الأسلحة-الدفاعية-1089418773.html
جنرال أوكراني: الجيش انهار في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية
جنرال أوكراني: الجيش انهار في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية
سبوتنيك عربي
قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الأوكرانية انهارت في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية لدى... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T18:41+0000
2024-06-01T18:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب": "الروس علموا أن لدينا مشاكل معينة في تنظيم الدفاع والتحصين، بما في ذلك في مقاطعة خاركوف، لذلك تمكنوا بسرعة من نقل الكمية المطلوبة من الموارد لزيادة التعزيزات هناك، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود لاستعادة ما خسرناه هناك".وفي الآونة الأخيرة، تحرك الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف وسيطر بالفعل على عدة مناطق.ويوم أمس الجمعة، أفاد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف جندي وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار الفائت.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-1845-عسكريا-في-نطاق-العملية-العسكرية-الخاصة--1089407077.html
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روسيا
روسيا

جنرال أوكراني: الجيش انهار في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية

18:41 GMT 01.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الأوكرانية انهارت في اتجاه خاركوف بسبب الافتقار إلى الأسلحة الدفاعية لدى الجيش الأوكراني.
وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب": "الروس علموا أن لدينا مشاكل معينة في تنظيم الدفاع والتحصين، بما في ذلك في مقاطعة خاركوف، لذلك تمكنوا بسرعة من نقل الكمية المطلوبة من الموارد لزيادة التعزيزات هناك، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود لاستعادة ما خسرناه هناك".
ووفقا للجنرال، فقد أدى هذا الوضع إلى زعزعة استقرار تصور الأوكرانيين لنظام كييف فيما يتعلق بالدفاع في اتجاهات مختلفة إلى حد ما.
وفي الآونة الأخيرة، تحرك الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف وسيطر بالفعل على عدة مناطق.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1845 عسكريا في نطاق العملية العسكرية الخاصة
11:18 GMT
ويوم أمس الجمعة، أفاد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف جندي وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار الفائت.
وأشار وزيرالدفاع الروسي أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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