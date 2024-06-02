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الكويت.. صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

الكويت.. صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

سبوتنيك عربي

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

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وأدى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح اليمين الدستورية، أمام أمير الكويت، في قصر السيف، بمناسبة تعيينه نائبا له، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وقال في كلمه له: "تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي وليا للعهد مثمنا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حظيت بها من لدن مقامكم السامي". وتابع: "إنني إذ استشعر شرف التكليف وعظم المسؤولية التي أنيطت بي وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي أتحملها أمام الله ثم أمام سموكم وأمام الشعب الكويتي العزيز، فإنني أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة".وواصل ولي عهد الكويت في كلمته: "وإنني في هذا المقام، أتوجه إلى العلي القدير أن يعينني على حمل المسؤولية الغالية، وأن أكون خير سند وعونا لقيادتكم الحكيمة، ومؤازرا لجهدكم المبارك، رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته، كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة سموكم الرشيدة، وأن يسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم".وكانت الحكومة الكويتية الجديدة، أدت في منتصف الشهر الماضي، اليمين الدستورية، والتي تضم 13 وزيرا.وخاطب أمير الكويت الحكومة الجديدة، مشددا أن عليها بذل جهد كبير لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع، وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت القوية والوحدة الوطنية.وأوضح أن الغاية هي تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مشدداً على محاسبة من يقصر في أداء عمله.كما وجّه أمير الكويت الحكومة الجديدة، بالإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها، مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.

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