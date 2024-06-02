قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240602/قائد-الجيش-الليبي-يدعم-جهود-البعثة-الأممية-التي-تشرف-على-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1089447499.html
قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
سبوتنيك عربي
رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T22:45+0000
2024-06-02T22:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
حفتر
خليفة حفتر
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/02/1089447342_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ccbeaf77a572af9b6f5ac5eba5fa0c32.jpg
وأعرب حفتر عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.جاء هذا ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.وفي اللقاء، أكدت ستيفاني خوري، على أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.كما ثمّنت خوري، الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المُسلحة في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا.
https://sarabic.ae/20240602/قائد-الجيش-الليبي-يبحث-مع-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-تطوير-العلاقات-العسكرية-والاقتصادية-بين-البلدين-1089422429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/02/1089447342_114:0:1394:960_1920x0_80_0_0_26b89d66d28b2774e7d06a0fb20710c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حفتر, خليفة حفتر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حفتر, خليفة حفتر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

22:45 GMT 02.06.2024
© Photo / Media Office of the Libyan Army Commandالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري الأحد 2 يونيو 2024
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري الأحد 2 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Photo / Media Office of the Libyan Army Command
تابعنا عبر
رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأعرب حفتر عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء هذا ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
قائد الجيش الليبي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي تطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين
01:03 GMT
وفي اللقاء، أكدت ستيفاني خوري، على أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.
كما ثمّنت خوري، الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المُسلحة في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن12:58 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала