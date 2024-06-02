https://sarabic.ae/20240602/قائد-الجيش-الليبي-يدعم-جهود-البعثة-الأممية-التي-تشرف-على-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1089447499.html
قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
سبوتنيك عربي
رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T22:45+0000
2024-06-02T22:45+0000
2024-06-02T22:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
حفتر
خليفة حفتر
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/02/1089447342_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ccbeaf77a572af9b6f5ac5eba5fa0c32.jpg
وأعرب حفتر عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.جاء هذا ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.وفي اللقاء، أكدت ستيفاني خوري، على أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.كما ثمّنت خوري، الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المُسلحة في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا.
https://sarabic.ae/20240602/قائد-الجيش-الليبي-يبحث-مع-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-تطوير-العلاقات-العسكرية-والاقتصادية-بين-البلدين-1089422429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/02/1089447342_114:0:1394:960_1920x0_80_0_0_26b89d66d28b2774e7d06a0fb20710c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حفتر, خليفة حفتر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حفتر, خليفة حفتر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
قائد الجيش الليبي يدعم جهود البعثة الأممية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأعرب حفتر عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء هذا ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.
وفي اللقاء، أكدت ستيفاني خوري، على أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة
لإجراء الانتخابات وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.
كما ثمّنت خوري، الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المُسلحة في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا.