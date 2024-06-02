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مساعد قائد الجيش السوداني: نعد لضربة شاملة في الخرطوم
مساعد قائد الجيش السوداني: نعد لضربة شاملة في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، إن القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية يعتزمون حسم التمرد بشكل... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T09:34+0000
2024-06-02T09:35+0000
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ونقلت صحيفة "الراكوبة" عن العطا تهنئته للقوات التي نفذت العملية النوعية ببحري و"التي دمرت جزءا كبيرا من القوة الصلبة للعدو"، مؤكدا أن النصر قريب.وشدد مساعد القائد العام للجيش السوداني استعداد قواته لشن ضربة شاملة عنيفة ستكون بداية انهيار المليشيات المسلحة في الخرطوم.وكانت "لجان مقاومة مدني" في السودان قد اتهمت قوات الدعم السريع، بمواصلة ارتكاب انتهاكات واسعة على محليات ولاية الجزيرة المختلفة، مخلّفة عشرات القتلى للشهر الخامس على التوالي. ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن لجان مقاومة مدني، قولها بأن من بين الجرائم المتهمة بها الدعم السريع القتل والسلب والنهب إلى جانب اغتصاب النساء.يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الدعم السريع سيطرتها على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة في وسط السودان، دون معارك عسكرية تذكر بعد انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدني إلى تخوم ولاية سنار.وأصدرت لجان المقاومة بيانا أوضحت فيه أن قوات الدعم السريع تستخدم قوة السلاح في عمليات نهب منازل وأسواق المواطنين الداخلية، مشيرة إلى أنها على الرغم من انقطاع الاتصالات للشهر الرابع، فإنها ستستمر في إصدار بيانات متتابعة عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية المتردية التي يعاني منها مواطنو الولاية منذ سيطرة الدعم السريع عليها.وأضاف بيان اللجان أن "طلائع قوات الجيش" تمشط القرى بولاية الجزيرة، وتبث مقاطع الفيديو، ثم تنسحب تاركة المواطنين العُزل في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع، كما طالبت اللجان المواطنين بالتواصل معها عبر بريد الصفحة على “فيس بوك” أو منصة(X) لمزيد من الرصد والتوثيق.يذكر أن العمليات العسكرية التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، خلفت أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240530/حمدوك-لسنا-منحازين-لأي-طرف-ونؤكد-التزمنا-بوقف-الحرب-في-السودان-1089361079.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

مساعد قائد الجيش السوداني: نعد لضربة شاملة في الخرطوم

09:34 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 02.06.2024)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYعضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا
عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، إن القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية يعتزمون حسم التمرد بشكل نهائي، مؤكدا عدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة .
ونقلت صحيفة "الراكوبة" عن العطا تهنئته للقوات التي نفذت العملية النوعية ببحري و"التي دمرت جزءا كبيرا من القوة الصلبة للعدو"، مؤكدا أن النصر قريب.
وشدد مساعد القائد العام للجيش السوداني استعداد قواته لشن ضربة شاملة عنيفة ستكون بداية انهيار المليشيات المسلحة في الخرطوم.
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30 مايو, 16:53 GMT
وكانت "لجان مقاومة مدني" في السودان قد اتهمت قوات الدعم السريع، بمواصلة ارتكاب انتهاكات واسعة على محليات ولاية الجزيرة المختلفة، مخلّفة عشرات القتلى للشهر الخامس على التوالي.
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن لجان مقاومة مدني، قولها بأن من بين الجرائم المتهمة بها الدعم السريع القتل والسلب والنهب إلى جانب اغتصاب النساء.
يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الدعم السريع سيطرتها على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة في وسط السودان، دون معارك عسكرية تذكر بعد انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدني إلى تخوم ولاية سنار.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال
29 مايو, 09:41 GMT
وأصدرت لجان المقاومة بيانا أوضحت فيه أن قوات الدعم السريع تستخدم قوة السلاح في عمليات نهب منازل وأسواق المواطنين الداخلية، مشيرة إلى أنها على الرغم من انقطاع الاتصالات للشهر الرابع، فإنها ستستمر في إصدار بيانات متتابعة عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية المتردية التي يعاني منها مواطنو الولاية منذ سيطرة الدعم السريع عليها.
وأضاف بيان اللجان أن "طلائع قوات الجيش" تمشط القرى بولاية الجزيرة، وتبث مقاطع الفيديو، ثم تنسحب تاركة المواطنين العُزل في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع، كما طالبت اللجان المواطنين بالتواصل معها عبر بريد الصفحة على “فيس بوك” أو منصة(X) لمزيد من الرصد والتوثيق.
يذكر أن العمليات العسكرية التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، خلفت أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، وفقا للأمم المتحدة.
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