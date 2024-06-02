واصفا نتنياهو بـ"المتعطش للدماء".. أردوغان: نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240602/واصفا-نتنياهو-بـالمتعطش-للدماء-أردوغان-نقف-وسنقف-مع-الشعب-الفلسطيني-بكل-وسائلنا-1089432628.html
واصفا نتنياهو بـ"المتعطش للدماء".. أردوغان: نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا
واصفا نتنياهو بـ"المتعطش للدماء".. أردوغان: نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه "لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم تجفف المستنقعات التي تنتج الإرهاب في شمال العراق وسوريا". 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T13:28+0000
2024-06-02T13:28+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/13/1085190241_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_dc593f66b7a3d7aca15d1d550b4f6c38.jpg
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال الاجتماع التشاوري لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، والتي طالب خلالها بوقف "هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة"، وفقا لقوله.وأكد الرئيس التركي أن "بلاده تعارض في كل منابر القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاماً وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية والمجزرة في غزة كانت تعد على رأس جدول أعمال حكومته".وتابع أردوغان: "إننا نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا. لن يغير أي قدر من الضغط ذلك. نحن نعلم جيدا مدى صعوبة وبطولة نضال إخواننا الفلسطينيين".ويوم السابع والعشرين من الشهر الماضي، أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشدة الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، على مخيم للنازحين شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.وقال عبر منصة "إكس: "لقد أمطر القتلة المدنيين في مخيم اللاجئين برفح، والذي أعلن أنه منطقة آمنة، بالقنابل والصواريخ، ما نتج عنه مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني حتى الآن"، متابعا: "هذه المجزرة، التي حدثت بعد دعوة محكمة العدل الدولية لوقف الهجمات، كشفت مرة أخرى عن الوجه الدموي والغادر للدولة الإرهابية".وأكد أردوغان أنه "ما دام نتنياهو وشبكة القتل التابعة له غير قادرين على كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، فهم محاصرين في بلدهم، ويحاولون إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء، لكن سيرى نتنياهو قريبا أن هذا لا يجدي نفعا".وشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "بلاده ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة، وهؤلاء البربريين، الذين ليس لديهم أي أثر للإنسانية"، وفقا لقوله.وفي السياق نفسه، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240527/سنحاسب-هؤلاء-البرابرة-أردوغان-مجزرة-رفح-ستخلد-نتنياهو-ملعونا-في-التاريخ-مثل-هتلر-1089241704.html
https://sarabic.ae/20240602/وزير-إسرائيلي-نحن-في-واقع-معقد-وبحاجة-ماسة-إلى-جنود-للجيش--1089432143.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/13/1085190241_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_45bf44b5066de359dad357cc854ff7b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, رجب طيب أردوغان

واصفا نتنياهو بـ"المتعطش للدماء".. أردوغان: نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا

13:28 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه "لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم تجفف المستنقعات التي تنتج الإرهاب في شمال العراق وسوريا".
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال الاجتماع التشاوري لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، والتي طالب خلالها بوقف "هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة"، وفقا لقوله.
وأكد الرئيس التركي أن "بلاده تعارض في كل منابر القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاماً وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية والمجزرة في غزة كانت تعد على رأس جدول أعمال حكومته".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
"سنحاسب هؤلاء البرابرة".. أردوغان: "مجزرة رفح" ستخلد نتنياهو ملعونا في التاريخ مثل هتلر
27 مايو, 10:47 GMT
وتابع أردوغان: "إننا نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا. لن يغير أي قدر من الضغط ذلك. نحن نعلم جيدا مدى صعوبة وبطولة نضال إخواننا الفلسطينيين".
ويوم السابع والعشرين من الشهر الماضي، أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشدة الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، على مخيم للنازحين شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال عبر منصة "إكس: "لقد أمطر القتلة المدنيين في مخيم اللاجئين برفح، والذي أعلن أنه منطقة آمنة، بالقنابل والصواريخ، ما نتج عنه مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني حتى الآن"، متابعا: "هذه المجزرة، التي حدثت بعد دعوة محكمة العدل الدولية لوقف الهجمات، كشفت مرة أخرى عن الوجه الدموي والغادر للدولة الإرهابية".
وأكد أردوغان أنه "ما دام نتنياهو وشبكة القتل التابعة له غير قادرين على كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، فهم محاصرين في بلدهم، ويحاولون إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء، لكن سيرى نتنياهو قريبا أن هذا لا يجدي نفعا".
وشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "بلاده ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة، وهؤلاء البربريين، الذين ليس لديهم أي أثر للإنسانية"، وفقا لقوله.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
وزير إسرائيلي: نحن في واقع معقد وبحاجة ماسة إلى جنود للجيش
13:01 GMT
وفي السياق نفسه، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن12:58 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала