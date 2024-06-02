https://sarabic.ae/20240602/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنجد-بديلا-لحكم-حماس-في-غزة-وسنواصل-خنقها-في-رفح-1089435715.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجد بديلا لحكم "حماس" في غزة وسنواصل "خنقها" في رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجد بديلا لحكم "حماس" في غزة وسنواصل "خنقها" في رفح

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن "إسرائيل لن تقبل بحكم حماس لقطاع غزة في أي عملية لإنهاء الحرب". 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T14:55+0000

2024-06-02T14:55+0000

2024-06-02T14:55+0000

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وأضاف غالانت، في تصريحات له، إن "إسرائيل ستقوم بعزل المناطق وإزالة أعضاء حماس وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين تشكيل حكومة أخرى"، مؤكدا أن بلاده ستجد بديلا لحكم "حماس" في غزة وفي الوقت نفسه ستواصل "خنقها" في مدينة رفح الفلسطينية، على حد تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار". أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.فيما أكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.

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https://sarabic.ae/20240602/240-يوما-من-الحرب-الإسرائيلية-قتلى-وجرحى-في-قصف-تركز-على-غزة-ورفح-1089423544.html

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