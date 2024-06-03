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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة محتجزين لدى "حماس" في خان يونس
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة محتجزين لدى "حماس" في خان يونس
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الاثنين، "مقتل 4 أسرى إسرائيليين كانوا معا في خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل عدة أشهر". 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T19:09+0000
2024-06-03T19:09+0000
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وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "الرهائن القتلى هم: حاييم بيري، ويورام ميتسجر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل"، مضيفا أن "ملابسات وفاتهم لا تزال قيد التحقيق، وجثثهم لا تزال في القطاع".من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تعقيبا على مقتل الأسرى الأربعة، إن "كل يوم يمر يشكل خطرا على حياة المخطوفين"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق مع "حماس" وعودة المحتجزين إلى منزلهم.أما هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، فقالت إن "حاييم ويورام وعميرام ونداف اختطفوا أحياء وكان يجب أن يعودوا أحياء إلى منازلهم".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240531/بايدن-إسرائيل-قدمت-مقترحا-مع-خارطة-طريق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1089397228.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة محتجزين لدى "حماس" في خان يونس

19:09 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الاثنين، "مقتل 4 أسرى إسرائيليين كانوا معا في خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل عدة أشهر".
وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "الرهائن القتلى هم: حاييم بيري، ويورام ميتسجر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل"، مضيفا أن "ملابسات وفاتهم لا تزال قيد التحقيق، وجثثهم لا تزال في القطاع".
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تعقيبا على مقتل الأسرى الأربعة، إن "كل يوم يمر يشكل خطرا على حياة المخطوفين"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق مع "حماس" وعودة المحتجزين إلى منزلهم.
أما هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، فقالت إن "حاييم ويورام وعميرام ونداف اختطفوا أحياء وكان يجب أن يعودوا أحياء إلى منازلهم".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
31 مايو, 18:38 GMT
من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".
وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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