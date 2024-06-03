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الرئاسة الفلسطينية ردا على خامنئي: لسنا بحاجة إلى حروب وتصريحاتك لن تؤدي لقيام الدولة المستقلة
الرئاسة الفلسطينية ردا على خامنئي: لسنا بحاجة إلى حروب وتصريحاتك لن تؤدي لقيام الدولة المستقلة
سبوتنيك عربي
قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن "الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال"، وذلك ردا على تصريحات المرشد الإيراني علي... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T13:37+0000
2024-06-03T13:37+0000
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وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن "الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني، وهو أول المتأثرين بهذه الحرب"، مؤكدة أن "هذه التصريحات تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية".وتابع البيان: "تصريحات خامنئي، لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ مئة عام، وهو ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته إلى الحرية والاستقلال، والحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن "ما تريده هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس سياسات لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية الممثلة بتحرير القدس ومقدساتها، وتدمر الشعب الفلسطيني وتهجره من الأرض التي ناضل من أجل الحفاظ على هويتها جيلاً بعد جيل".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال في وقت سابق اليوم، إن "ما تنبأ به الإمام الراحل الخميني بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم".وأضاف في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم"، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفتت انتباه العالم إلى فلسطين، وجعلتها قضية العالم الأولى"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما شدد خامنئي على أن "طوفان الأقصى خلطت جميع الأوراق وحدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، ومن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد".وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها"، معتبرا أن "طوفان الأقصى ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها".وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى ستغير العالم، وستتعرض إسرائيل لهزيمة قاسية على يد حركة المقاومة في غزة".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240502/إيران-تفرض-عقوبات-على-شخصيات-أمريكية-وبريطانية-بسبب-دعمهم-لـالعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1088449136.html
https://sarabic.ae/20240416/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-لا-يمكن-المزايدة-على-دعم-غزة-ومشكلة-إيران-مع-إسرائيل-1088026312.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية ردا على خامنئي: لسنا بحاجة إلى حروب وتصريحاتك لن تؤدي لقيام الدولة المستقلة

13:37 GMT 03.06.2024
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AP Photo
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قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن "الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال"، وذلك ردا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن "الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني، وهو أول المتأثرين بهذه الحرب"، مؤكدة أن "هذه التصريحات تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية".
وتابع البيان: "تصريحات خامنئي، لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ مئة عام، وهو ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته إلى الحرية والاستقلال، والحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
إيران تفرض عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية بسبب دعمهم لـ"العدوان الإسرائيلي على غزة"
2 مايو, 07:52 GMT
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن "ما تريده هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس سياسات لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية الممثلة بتحرير القدس ومقدساتها، وتدمر الشعب الفلسطيني وتهجره من الأرض التي ناضل من أجل الحفاظ على هويتها جيلاً بعد جيل".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال في وقت سابق اليوم، إن "ما تنبأ به الإمام الراحل الخميني بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم".
وأضاف في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم"، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفتت انتباه العالم إلى فلسطين، وجعلتها قضية العالم الأولى"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
كما شدد خامنئي على أن "طوفان الأقصى خلطت جميع الأوراق وحدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، ومن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل
16 أبريل, 19:20 GMT
وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها"، معتبرا أن "طوفان الأقصى ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها".
وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى ستغير العالم، وستتعرض إسرائيل لهزيمة قاسية على يد حركة المقاومة في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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