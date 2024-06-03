https://sarabic.ae/20240603/خامنئي-طوفان-الأقصى-حدثت-في-لحظة-حساسة-كان-العدو-يسعى-فيها-لتطبيق-مخطط-السيطرة-على-المنطقة-1089451240.html

خامنئي: "طوفان الأقصى" حدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة

خامنئي: "طوفان الأقصى" حدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة

سبوتنيك عربي

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن ما تنبأ به الإمام الراحل الخميني بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T07:20+0000

2024-06-03T07:20+0000

2024-06-03T07:20+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880708_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7d457cfc589b0bc940d155b48293e945.jpg

وأضاف في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفتت انتباه العالم إلى فلسطين، وجعلتها قضية العالم الأولى"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما شدد خامنئي على أن "طوفان الأقصى" خلطت جميع الأوراق وحدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، ومن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد". وأضاف أن "عملية " طوفان الأقصى" أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها".واعتبر أن "طوفان الأقصى" ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها".وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى" ستغير العالم"، و"ستتعرض إسرائيل لهزيمة قاسية على يد حركة المقاومة في غزة".وتقام سنويا مراسم تأبين في ضريح الإمام الخميني جنوب طهران، بحضور المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، فضلا عن آلاف الأشخاص من مختلف مناحي الحياة.

https://sarabic.ae/20240519/بوتين-يلتقي-السفير-الإيراني-ويوجه-رسالة-إلى-خامنئي-بشأن-حادث-مروحية-الرئيس-الإيراني-1089004825.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس