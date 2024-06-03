https://sarabic.ae/20240603/خامنئي-طوفان-الأقصى-حدثت-في-لحظة-حساسة-كان-العدو-يسعى-فيها-لتطبيق-مخطط-السيطرة-على-المنطقة-1089451240.html
خامنئي: "طوفان الأقصى" حدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة
خامنئي: "طوفان الأقصى" حدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة
سبوتنيك عربي
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن ما تنبأ به الإمام الراحل الخميني بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T07:20+0000
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وأضاف في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفتت انتباه العالم إلى فلسطين، وجعلتها قضية العالم الأولى"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما شدد خامنئي على أن "طوفان الأقصى" خلطت جميع الأوراق وحدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، ومن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد". وأضاف أن "عملية " طوفان الأقصى" أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها".واعتبر أن "طوفان الأقصى" ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها".وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى" ستغير العالم"، و"ستتعرض إسرائيل لهزيمة قاسية على يد حركة المقاومة في غزة".وتقام سنويا مراسم تأبين في ضريح الإمام الخميني جنوب طهران، بحضور المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، فضلا عن آلاف الأشخاص من مختلف مناحي الحياة.
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خامنئي: "طوفان الأقصى" حدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن ما تنبأ به الإمام الراحل الخميني بشأن مستقبل فلسطين يتحقق اليوم.
وأضاف في كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ35 لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني، أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفتت انتباه العالم إلى فلسطين، وجعلتها قضية العالم الأولى"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
كما شدد خامنئي على أن "طوفان الأقصى" خلطت جميع الأوراق وحدثت في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، ومن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد".
وأضاف أن "عملية " طوفان الأقصى" أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها".
واعتبر أن "طوفان الأقصى" ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها".
ولفت إلى أن "الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني على غزة هو رد فعل هستيري على إفشال مخططاته للمنطقة".
وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى" ستغير العالم"، و"ستتعرض إسرائيل لهزيمة قاسية على يد حركة المقاومة في غزة".
وتقام سنويا مراسم تأبين في ضريح الإمام الخميني جنوب طهران، بحضور المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، فضلا عن آلاف الأشخاص من مختلف مناحي الحياة.