https://sarabic.ae/20240603/مجلس-الشيوخ-السويسري-يرفض-تخصيص-مساعدات-إضافية-إلى-أوكرانيا-بمبلغ-56-مليار-دولار-1089477644.html
مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار
مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار
سبوتنيك عربي
رفض مجلس الشيوخ السويسري مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:30+0000
2024-06-03T17:30+0000
2024-06-03T17:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
سويسرا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري: "رفض مجلس الكانتون (مجلس الشيوخ)، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".وأضاف أن الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث أن النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة.وفي أبريل/ نيسان، قالت الحكومة السويسرية إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن بيرن (العاصمة) انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الصينية-سيكون-من-الصعب-على-بكين-المشاركة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا--1089452039.html
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, سويسرا
العالم, أخبار العالم الآن, سويسرا
مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار
رفض مجلس الشيوخ السويسري مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري: "رفض مجلس الكانتون (مجلس الشيوخ)، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".
وتابع: "وكان من المفترض أن يحصل الجيش على 10 مليارات فرنك أخرى (نحو 11.1 مليار دولار) حتى عام 2030، وأوكرانيا 5 مليارات (نحو 5.6 مليار دولار )، كاستثناء".
وأضاف أن الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث أن النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة.
وفي أبريل/ نيسان، قالت الحكومة السويسرية إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.
وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن بيرن (العاصمة) انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.