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مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار
مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار
سبوتنيك عربي
رفض مجلس الشيوخ السويسري مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:30+0000
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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري: "رفض مجلس الكانتون (مجلس الشيوخ)، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".وأضاف أن الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث أن النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة.وفي أبريل/ نيسان، قالت الحكومة السويسرية إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن بيرن (العاصمة) انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الصينية-سيكون-من-الصعب-على-بكين-المشاركة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا--1089452039.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سويسرا

مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.6 مليار دولار

17:30 GMT 03.06.2024
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
رفض مجلس الشيوخ السويسري مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري: "رفض مجلس الكانتون (مجلس الشيوخ)، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".

وتابع: "وكان من المفترض أن يحصل الجيش على 10 مليارات فرنك أخرى (نحو 11.1 مليار دولار) حتى عام 2030، وأوكرانيا 5 مليارات (نحو 5.6 مليار دولار )، كاستثناء".

وأضاف أن الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث أن النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
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وفي أبريل/ نيسان، قالت الحكومة السويسرية إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.
وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن بيرن (العاصمة) انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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