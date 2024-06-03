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مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة يتوج الجهود الأردنية لوقف الحرب في غزة
مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة يتوج الجهود الأردنية لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن مؤتمر الاستجابة الدولي لغزة الذي ينظمه الأردن، يأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي بذلها العاهل الأردني... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T20:39+0000
2024-06-03T20:39+0000
حصري
أخبار الأردن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فمنذ بدايات هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، الأردن لم يدخر جهدا أو سعيا لمحاولة إيقاف العدوان، وبكل تأكيد يأتي هذا المؤتمر كثمرة أو نتيجة لتلك الجهود الكبيرة التي قام بها الأردن.وترى أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يقام بالقرب من غزة، وبمشاركة أممية، وهو ما يدل على أن الأردن لفت أنظار العالم حقا إلى غزة، وأوصل الرسالة المنشودة.وأشارت إلى أن المؤتمر يعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في المقام الأول، ولا يوجد لدى الأردن مسعى أكثر أهمية من وقف إطلاق النار وإيقاف المجازر وحرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.ويستضيف الأردن مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، حيث يتم تنظيمه بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة، على أن يتم تنظيمه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران المقبل.وقالت وكالة "عمون" إن القرار بعقد المؤتمر جاء بعد دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ويستهدف المؤتمر تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية، إضافة إلى نحو 82 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240603/وقف-الحرب-42-يوما-فقط-لاستعادة-الأسرى-ما-دلالات-تصريحات-نتنياهو-بشأن-الهدنة-في-غزة-1089478900.html
https://sarabic.ae/20240602/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنجد-بديلا-لحكم-حماس-في-غزة-وسنواصل-خنقها-في-رفح-1089435715.html
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حصري, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
حصري, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة يتوج الجهود الأردنية لوقف الحرب في غزة

20:39 GMT 03.06.2024
© AFP 2023القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة
القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023
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حصري
قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن مؤتمر الاستجابة الدولي لغزة الذي ينظمه الأردن، يأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي بذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على المستويين العربي والدولي، وسعيه لتشكيل موقف دولي ضد العدوان على قطاع غزة.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فمنذ بدايات هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، الأردن لم يدخر جهدا أو سعيا لمحاولة إيقاف العدوان، وبكل تأكيد يأتي هذا المؤتمر كثمرة أو نتيجة لتلك الجهود الكبيرة التي قام بها الأردن.
وترى أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يقام بالقرب من غزة، وبمشاركة أممية، وهو ما يدل على أن الأردن لفت أنظار العالم حقا إلى غزة، وأوصل الرسالة المنشودة.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
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17:50 GMT
وأشارت إلى أن المؤتمر يعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في المقام الأول، ولا يوجد لدى الأردن مسعى أكثر أهمية من وقف إطلاق النار وإيقاف المجازر وحرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
ويستضيف الأردن مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، حيث يتم تنظيمه بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة، على أن يتم تنظيمه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت وكالة "عمون" إن القرار بعقد المؤتمر جاء بعد دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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أمس, 14:55 GMT
ويستهدف المؤتمر تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية، إضافة إلى نحو 82 ألف مصاب.
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