https://sarabic.ae/20240603/مساعدة-رئيس-مجلس-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-مؤتمر-الاستجابة-يتوج-الجهود-الأردنية-لوقف-الحرب-في-غزة-1089485171.html

مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة يتوج الجهود الأردنية لوقف الحرب في غزة

مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة يتوج الجهود الأردنية لوقف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن مؤتمر الاستجابة الدولي لغزة الذي ينظمه الأردن، يأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي بذلها العاهل الأردني... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T20:39+0000

2024-06-03T20:39+0000

2024-06-03T20:39+0000

حصري

أخبار الأردن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089050010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db1d816aaba85e3e7807c8dce5187ecd.jpg

وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فمنذ بدايات هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، الأردن لم يدخر جهدا أو سعيا لمحاولة إيقاف العدوان، وبكل تأكيد يأتي هذا المؤتمر كثمرة أو نتيجة لتلك الجهود الكبيرة التي قام بها الأردن.وترى أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يقام بالقرب من غزة، وبمشاركة أممية، وهو ما يدل على أن الأردن لفت أنظار العالم حقا إلى غزة، وأوصل الرسالة المنشودة.وأشارت إلى أن المؤتمر يعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في المقام الأول، ولا يوجد لدى الأردن مسعى أكثر أهمية من وقف إطلاق النار وإيقاف المجازر وحرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.ويستضيف الأردن مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، حيث يتم تنظيمه بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة، على أن يتم تنظيمه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران المقبل.وقالت وكالة "عمون" إن القرار بعقد المؤتمر جاء بعد دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ويستهدف المؤتمر تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية، إضافة إلى نحو 82 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240603/وقف-الحرب-42-يوما-فقط-لاستعادة-الأسرى-ما-دلالات-تصريحات-نتنياهو-بشأن-الهدنة-في-غزة-1089478900.html

https://sarabic.ae/20240602/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنجد-بديلا-لحكم-حماس-في-غزة-وسنواصل-خنقها-في-رفح-1089435715.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة