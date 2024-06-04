https://sarabic.ae/20240604/إعلام-الناتو-يطور-ممرات-سريعة-لنقل-المدرعات-الأمريكية-إلى-أوروبا-1089509980.html

إعلام: "الناتو" يطور "ممرات سريعة" لنقل المدرعات الأمريكية إلى أوروبا

إعلام: "الناتو" يطور "ممرات سريعة" لنقل المدرعات الأمريكية إلى أوروبا

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير غربية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقوم في الوقت الحالي بتطوير "ممرات برية" متعددة لنقل القوات والمدرعات الأمريكية إلى الخطوط الأمامية في حالة نشوب... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T14:31+0000

2024-06-04T14:31+0000

2024-06-04T14:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ونقلت صحيفة "تلغراف" عن مسؤولين، قولهم إن الجنود الأمريكيين سيهبطون في أحد الموانئ التي وقع عليها الاختيار، وسيتم توجيههم عبر طرق لوجستية مخططة مسبقا لمواجهة هجوم محتمل من موسكو.وتنص الخطط الحالية على إنزال القوات الأمريكية في الموانئ الهولندية قبل ركوب القطارات التي تنقلهم عبر ألمانيا ومنها إلى بولندا.وأوضحت الصحيفة أن الناتو يعمل على توسيع الطرق إلى موانئ أخرى لضمان عدم قطع قوات موسكو خط الإمدادت الأرضي.بدوره، قال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك، رئيس القيادة اللوجستية للحلف، إن "أوكرانيا تعاني بشدة من هذه الهجمات الصاروخية الروسية البعيدة المدى على الأنظمة اللوجستية".وأضاف أنه إذا تعرضت قوات الناتو القادمة من هولندا لقصف روسي، أو تم تدمير موانئ شمال أوروبا، فمن المقرر أن يحول الحلف تركيزه إلى موانئ في إيطاليا واليونان وتركيا.وتابع: "من الموانئ الإيطالية، يمكن نقل القوات الأمريكية برا عبر سلوفينيا وكرواتيا إلى هنغاريا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا".ولفت إلى أنه توجد خطط مماثلة لنقل القوات من الموانئ التركية واليونانية عبر بلغاريا ورومانيا للوصول إلى الجناح الشرقي للحلف.وبيّن أنه يجري وضع خطط مماثلة لنقل القوات عبر موانئ البلقان، وكذلك عبر النرويج والسويد وفنلندا.ووفقا للجنرال سولفرانك، فإن هذه الخطط من شأنها أن توفر المرونة اللازمة في تحريك قوات الحلف.يأتي ذلك وسط دعوات من قادة "الناتو" إلى الحكومات الغربية بالاستعداد لنشوب صراع محتمل مع روسيا في العقدين المقبلين.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا لها الحق، بمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية".بدوره، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تصريحات ستولتنبرغ، مشيرا إلى أنه تجاوز صلاحياته عندما تحدث علناً عن دعم ما أسماه "حق أوكرانيا" في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش الروسي, رصد عسكري, الأخبار