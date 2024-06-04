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https://sarabic.ae/20240604/إيران-55-من-المباني-في-غزة-تم-تجريفها-أو-قصفها-نتيجة-السلبية-الدولية-1089509842.html
إيران: 55% من المباني في غزة تم تجريفها أو قصفها نتيجة السلبية الدولية
إيران: 55% من المباني في غزة تم تجريفها أو قصفها نتيجة السلبية الدولية
سبوتنيك عربي
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، سلبية المنظمات الدولية تجاه التطورات في غزة، قائلا إن 55% من المباني في القطاع دمرت أو تعرضت للقصف... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T14:29+0000
2024-06-04T14:33+0000
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وكتب كنعاني عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن "النظام الإسرائيلي يرتكب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم، ويقتل الناس في غزة ويسبب الدمار في القطاع، في ظل موقف الهيئات الدولية السلبي تجاه أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها".وأضاف أنه "بعد نحو 8 أشهر من عدوانه على غزة، ما زال النظام الإسرائيلي يغرق في أزماته الداخلية ومشاكله الخارجية".وتستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم 242، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 36550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و82959 إصابة في حصيلة غير نهائية، إذ لا تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20240604/عودة-النازحين-تكشف-حجم-الدمار-في-مخيم-جباليا-شمال-شرقي-قطاع-غزة-1089498232.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

إيران: 55% من المباني في غزة تم تجريفها أو قصفها نتيجة السلبية الدولية

14:29 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 04.06.2024)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في قطاع غزة
الوضع في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
الوضع في قطاع غزة
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، سلبية المنظمات الدولية تجاه التطورات في غزة، قائلا إن 55% من المباني في القطاع دمرت أو تعرضت للقصف بسبب صمت وسلبية المؤسسات الدولية ودول العالم.
وكتب كنعاني عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن "النظام الإسرائيلي يرتكب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم، ويقتل الناس في غزة ويسبب الدمار في القطاع، في ظل موقف الهيئات الدولية السلبي تجاه أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها".
وأضاف أنه "بعد نحو 8 أشهر من عدوانه على غزة، ما زال النظام الإسرائيلي يغرق في أزماته الداخلية ومشاكله الخارجية".
وتستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم 242، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 36550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و82959 إصابة في حصيلة غير نهائية، إذ لا تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة... صور وفيديو
09:26 GMT
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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