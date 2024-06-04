اكتشاف علاج لمرض عضال يعيد الأمل لأكثر من 400 مليون إنسان

عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240604/اكتشاف-علاج-لمرض-عضال-يعيد-الأمل-لأكثر-من-400-مليون-إنسان---1089497966.html
اكتشاف علاج لمرض عضال يعيد الأمل لأكثر من 400 مليون إنسان
اكتشاف علاج لمرض عضال يعيد الأمل لأكثر من 400 مليون إنسان
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين عن علاج كامل لشخص مصاب بمرض السكري من النوع الثاني، باستخدام الخلايا الجذعية، وبهذه الخطوة يحصل الملايين من الناس حول العالم على الأمل في التخلص من... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T09:44+0000
2024-06-04T09:44+0000
مجتمع
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
أدوية
أدوية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104248/97/1042489759_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2ce2596eb0d684ebf278276a1ae66744.jpg
هناك نوعين من مرض السكري، الأول والثاني وهما في الواقع مرضان مختلفان.في النوع الأول، يهاجم الجسم خلايا بيتا الخاصة به في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، ويفتح هذا الهرمون الطريق أمام الغلوكوز إلى الخلايا، حيث يتم تحويله إلى طاقة، ومن دون هذه الآلية، يتراكم الغلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى أمراض الأوعية الدموية والأعضاء المختلفة.في النوع الأول، يتم تدمير خلايا بيتا البنكرياسية ويحدث نقص في الأنسولين، فيضطر المريض يومياً إلى حقن الأنسولين الاصطناعي تحت الجلد. علاوة على ذلك، يحتاج إلى حساب الجرعة بناءً على كمية الكربوهيدرات المستهلكة في كل وجبة.في النوع الثاني، يكون لدى الجسم الأنسولين الخاص به، ولكن هذا الهرمون لا يعمل بشكل صحيح، حيث تطور الخلايا مقاومة للأنسولين، أي أنها تقلل من حساسيتها للهرمون، ويبدأ البنكرياس في إنتاج المزيد من الأنسولين، ولكن بعد مرور بعض الوقت يفقد هذه القدرة. وعلينا أن نلجأ إلى حقن الأنسولين مرة أخرى، ويجب مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم بعناية أكبر.ولعلاج هذا المرض، هناك طريقتان، يحاول العلماء في الطريقة الأولى، زرع خلايا بيتا من الأشخاص المتوفين، وكانت النتائج الأولية مشجعة، ولكن من الصعب جدًا العثور على الخلايا المانحة، علاوة على أن إجراءات الزرع معقدة للغاية، بالإضافة إلى ذلك يعاني المرضى من رفض الجهاز المناعي لهذا الإجراء، لذلك يتعين عليهم تناول مثبطات المناعة طوال حياتهم، وهذا بدوره يزيد من خطر العدوى القاتلة.والطريقة الثانية، هي إنتاج خلايا بيتا من الخلايا الجذعية، حيث يتم إعادة برمجة خلايا من جسم شخص بالغ، باستخدام طريقة "شينيا ياماناكا" الحائزة على جائزة نوبل، إلى الحالة الجنينية، وبعد ذلك يتم زراعة أنسجة الجسم الضرورية في المختبر.وقد حاول علماء من بلدان مختلفة زرع مثل هذه الخلايا في مرضى السكري من النوع الأول. في بعض الأحيان كانت المادة تتوافق مع الجسم، لكنها لم تنتج كمية كافية من الأنسولين. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك خطر الإصابة بالأورام.ويقول علماء من مستشفى شانغهاي ومعهد شانغهاي للكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية، ومؤسسات علمية أخرى، إنهم حققوا إنجازا في هذا المجال.وفقا لهذه الدراسة، أجريت الاختبارات على مريض يبلغ من العمر 59 عاما، وكان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة ربع قرن. ولم تكن خلايا بيتا تعمل لديه، وكان يتناول حقن الأنسولين كل يوم.قام الفريق الطبي بقيادة يين هاو، بتطوير مزيج كيميائي خاص جعل من الممكن الحصول على خلايا بيتا من دم المريض. تمت عملية الزرع في يوليو/تموز 2021، وبعد 11 أسبوعًا، لم يعد المريض بحاجة إلى حقن الأنسولين، وبعد عام، تخلص من الحاجة إلى تناول الأدوية عن طريق الفم، وكان البنكرياس يعمل بكامل طاقته لمدة 33 شهرًا.ومع ذلك، يعترف الفريق الطبي بأن مثل هذا العلاج على الأرجح غير مناسب للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، فقد يرفض جهازهم المناعي الخلايا المزروعة.ويضيف العالم: "بمجرد اختبار هذه التقنية على عدد أكبر من الأشخاص، سيحتاج المتخصصون الصينيون إلى إيجاد طريقة لتوسيع نطاق النشاط".وتعتبر هذه الخطوة للعلماء الصينيين بمثابة إنجاز مهم بالنسبة للكثيرين.ووفقا للأمم المتحدة، يعاني 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري. وسوف يزيد الرقم ويقدر العلماء أن معدل انتشار المرض على مستوى العالم سيرتفع إلى 783 مليونا بحلول عام 2045.ويصيب هذا المرض الرجال بقدر ما يصيب النساء، لكنهم يتحملونه بشكل أقل، حسب هذه الدراسة.دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النومدراسة: زراعة الأعضاء يمكن أن تؤدي إلى تغيرات عميقة في الشخصية
https://sarabic.ae/20240504/دراسة-تقارن-بين-الرجال-والنساء-من-حيث-الإصابة-بالأمراض-ومتوسط-العمر-1088521128.html
https://sarabic.ae/20240426/الذكاء-الاصطناعي-يتعلم-تشخيص-الأمراض-النادرة--1088300418.html
https://sarabic.ae/20240322/طبيبة-روسية-الوجبات-المتأخرة-تثير-تطور-أمراض-القلب-1087255559.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104248/97/1042489759_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e46f5e9d41d01ea287fd3705883cb230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, أدوية, أدوية, الصين
الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, أدوية, أدوية, الصين

اكتشاف علاج لمرض عضال يعيد الأمل لأكثر من 400 مليون إنسان

09:44 GMT 04.06.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadkoأطباء يحملون قلبا
أطباء يحملون قلبا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadko
تابعنا عبر
أعلنت الصين عن علاج كامل لشخص مصاب بمرض السكري من النوع الثاني، باستخدام الخلايا الجذعية، وبهذه الخطوة يحصل الملايين من الناس حول العالم على الأمل في التخلص من مرض كان يعتبر حتى الآن بمثابة حكم بالسجن مدى الحياة.
هناك نوعين من مرض السكري، الأول والثاني وهما في الواقع مرضان مختلفان.
في النوع الأول، يهاجم الجسم خلايا بيتا الخاصة به في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، ويفتح هذا الهرمون الطريق أمام الغلوكوز إلى الخلايا، حيث يتم تحويله إلى طاقة، ومن دون هذه الآلية، يتراكم الغلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى أمراض الأوعية الدموية والأعضاء المختلفة.
في النوع الأول، يتم تدمير خلايا بيتا البنكرياسية ويحدث نقص في الأنسولين، فيضطر المريض يومياً إلى حقن الأنسولين الاصطناعي تحت الجلد. علاوة على ذلك، يحتاج إلى حساب الجرعة بناءً على كمية الكربوهيدرات المستهلكة في كل وجبة.
في النوع الثاني، يكون لدى الجسم الأنسولين الخاص به، ولكن هذا الهرمون لا يعمل بشكل صحيح، حيث تطور الخلايا مقاومة للأنسولين، أي أنها تقلل من حساسيتها للهرمون، ويبدأ البنكرياس في إنتاج المزيد من الأنسولين، ولكن بعد مرور بعض الوقت يفقد هذه القدرة. وعلينا أن نلجأ إلى حقن الأنسولين مرة أخرى، ويجب مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم بعناية أكبر.
رجل وامرأة يمارسان الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
مجتمع
دراسة تقارن بين الرجال والنساء من حيث الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر
4 مايو, 07:53 GMT
يحدث مرض السكري من النوع الأول عادة قبل سن الثلاثين، بينما يحدث مرض السكري من النوع الثاني في منتصف العمر وكبار السن.
ولعلاج هذا المرض، هناك طريقتان، يحاول العلماء في الطريقة الأولى، زرع خلايا بيتا من الأشخاص المتوفين، وكانت النتائج الأولية مشجعة، ولكن من الصعب جدًا العثور على الخلايا المانحة، علاوة على أن إجراءات الزرع معقدة للغاية، بالإضافة إلى ذلك يعاني المرضى من رفض الجهاز المناعي لهذا الإجراء، لذلك يتعين عليهم تناول مثبطات المناعة طوال حياتهم، وهذا بدوره يزيد من خطر العدوى القاتلة.
والطريقة الثانية، هي إنتاج خلايا بيتا من الخلايا الجذعية، حيث يتم إعادة برمجة خلايا من جسم شخص بالغ، باستخدام طريقة "شينيا ياماناكا" الحائزة على جائزة نوبل، إلى الحالة الجنينية، وبعد ذلك يتم زراعة أنسجة الجسم الضرورية في المختبر.
وقد حاول علماء من بلدان مختلفة زرع مثل هذه الخلايا في مرضى السكري من النوع الأول. في بعض الأحيان كانت المادة تتوافق مع الجسم، لكنها لم تنتج كمية كافية من الأنسولين. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك خطر الإصابة بالأورام.
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
مجتمع
الذكاء الاصطناعي يتعلم تشخيص الأمراض النادرة
26 أبريل, 10:54 GMT
ويقول علماء من مستشفى شانغهاي ومعهد شانغهاي للكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية، ومؤسسات علمية أخرى، إنهم حققوا إنجازا في هذا المجال.
وفقا لهذه الدراسة، أجريت الاختبارات على مريض يبلغ من العمر 59 عاما، وكان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة ربع قرن. ولم تكن خلايا بيتا تعمل لديه، وكان يتناول حقن الأنسولين كل يوم.
قام الفريق الطبي بقيادة يين هاو، بتطوير مزيج كيميائي خاص جعل من الممكن الحصول على خلايا بيتا من دم المريض.
أكلة الكبسة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
مجتمع
طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب
22 مارس, 11:37 GMT
تمت عملية الزرع في يوليو/تموز 2021، وبعد 11 أسبوعًا، لم يعد المريض بحاجة إلى حقن الأنسولين، وبعد عام، تخلص من الحاجة إلى تناول الأدوية عن طريق الفم، وكان البنكرياس يعمل بكامل طاقته لمدة 33 شهرًا.

وقال يين هاو: "لقد تطورت تقنيتنا ودفعت حدود الطب إلى الأمام لعلاج مرض السكري".

ومع ذلك، يعترف الفريق الطبي بأن مثل هذا العلاج على الأرجح غير مناسب للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، فقد يرفض جهازهم المناعي الخلايا المزروعة.

يقول عالم الأحياء تيموثي كيفر، إن هذه الدراسة: "تقدم كبير في مجال العلاج الخلوي لمرض السكري".

ويضيف العالم: "بمجرد اختبار هذه التقنية على عدد أكبر من الأشخاص، سيحتاج المتخصصون الصينيون إلى إيجاد طريقة لتوسيع نطاق النشاط".
وتعتبر هذه الخطوة للعلماء الصينيين بمثابة إنجاز مهم بالنسبة للكثيرين.
ووفقا للأمم المتحدة، يعاني 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري. وسوف يزيد الرقم ويقدر العلماء أن معدل انتشار المرض على مستوى العالم سيرتفع إلى 783 مليونا بحلول عام 2045.
ويصيب هذا المرض الرجال بقدر ما يصيب النساء، لكنهم يتحملونه بشكل أقل، حسب هذه الدراسة.
دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النوم
دراسة: زراعة الأعضاء يمكن أن تؤدي إلى تغيرات عميقة في الشخصية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"10:15 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала