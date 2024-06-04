https://sarabic.ae/20240604/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مصادرة-جواز-سفر-ريتر-متسائلة-على-أي-من-تعديلات-الدستور-الأمريكي-تم-ذلك؟-1089486552.html

الخارجية الروسية تعلق على مصادرة جواز سفر ريتر متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟

الخارجية الروسية تعلق على مصادرة جواز سفر ريتر متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على مصادرة جواز سفر ضابط المخابرات السابق سكوت ريتر ومنعه من السفر إلى روسيا،... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T00:32+0000

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موسكو- سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" تعليقًا على ما حدث مع سكوت ريتر: "هل تم ذلك بموجب التعديل الأول أم التعديل الرابع (من الدستور الأمريكي)؟!".يذكر أن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة يكفل بشكل خاص عدم التدخل في حرية التعبير والتجمع، ويحظر التعديل الرابع عمليات التفتيش والتوقيف غير المبررة.هذا وصرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر" من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري.

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