https://sarabic.ae/20240604/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مصادرة-جواز-سفر-ريتر-متسائلة-على-أي-من-تعديلات-الدستور-الأمريكي-تم-ذلك؟-1089486552.html
الخارجية الروسية تعلق على مصادرة جواز سفر ريتر متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟
الخارجية الروسية تعلق على مصادرة جواز سفر ريتر متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على مصادرة جواز سفر ضابط المخابرات السابق سكوت ريتر ومنعه من السفر إلى روسيا،... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" تعليقًا على ما حدث مع سكوت ريتر: "هل تم ذلك بموجب التعديل الأول أم التعديل الرابع (من الدستور الأمريكي)؟!".يذكر أن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة يكفل بشكل خاص عدم التدخل في حرية التعبير والتجمع، ويحظر التعديل الرابع عمليات التفتيش والتوقيف غير المبررة.هذا وصرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر" من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري.
https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-تصرفات-عدائية-تقوم-بها-الولايات-المتحدة-في-مجال-أمن-المعلومات-1089191875.html
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الخارجية الروسية تعلق على مصادرة جواز سفر ريتر متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟
00:32 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 00:34 GMT 04.06.2024)
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على مصادرة جواز سفر ضابط المخابرات السابق سكوت ريتر ومنعه من السفر إلى روسيا، متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟
موسكو- سبوتنيك
. وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" تعليقًا على ما حدث مع سكوت ريتر: "هل تم ذلك بموجب التعديل الأول أم التعديل الرابع (من الدستور الأمريكي)؟!".
يذكر أن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة يكفل بشكل خاص عدم التدخل في حرية التعبير والتجمع، ويحظر التعديل الرابع عمليات التفتيش والتوقيف غير المبررة.
هذا وصرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر" من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".
يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري.