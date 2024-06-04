https://sarabic.ae/20240604/الخارجية-اليابانية-طوكيو-لم-تتخذ-قرارا-بعد-بشأن-من-سيمثلها-في-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089486851.html

الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من سيمثلها في "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا"

الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من سيمثلها في "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء أن قرار من سيمثل حكومتها في "مؤتمر سويسرا للسلام بشأن أوكرانيا" لم يتخذ بعد. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T01:49+0000

2024-06-04T01:49+0000

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طوكيو - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليابانية ردا على طلب بهذا الشأن لوكالة "سبوتنيك": "بلدنا، بالتعاون مع دول أخرى، ولا سيما سويسرا وأوكرانيا، يعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة. أما بالنسبة لمن سيكون حاضرا من الحكومة اليابانية حتى الآن لم يتقرر".وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا هو مؤتمر مهم لإظهار "دعم جهود أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم".يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".

https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html

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