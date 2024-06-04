الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من سيمثلها في "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240604/الخارجية-اليابانية-طوكيو-لم-تتخذ-قرارا-بعد-بشأن-من-سيمثلها-في-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089486851.html
الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من سيمثلها في "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا"
الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من سيمثلها في "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا"
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء أن قرار من سيمثل حكومتها في "مؤتمر سويسرا للسلام بشأن أوكرانيا" لم يتخذ بعد. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T01:49+0000
2024-06-04T02:01+0000
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101757/88/1017578870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e1913c06b3d2d03c5eb2defaa1f4561.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليابانية ردا على طلب بهذا الشأن لوكالة "سبوتنيك": "بلدنا، بالتعاون مع دول أخرى، ولا سيما سويسرا وأوكرانيا، يعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة. أما بالنسبة لمن سيكون حاضرا من الحكومة اليابانية حتى الآن لم يتقرر".وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا هو مؤتمر مهم لإظهار "دعم جهود أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم".يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101757/88/1017578870_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea0439f12b79cedf6d42a75ed86fd2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الخارجية اليابانية: طوكيو لم تتخذ قرارا بعد بشأن من سيمثلها في "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا"

01:49 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 02:01 GMT 04.06.2024)
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© YouTube.com
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء أن قرار من سيمثل حكومتها في "مؤتمر سويسرا للسلام بشأن أوكرانيا" لم يتخذ بعد.
طوكيو - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليابانية ردا على طلب بهذا الشأن لوكالة "سبوتنيك": "بلدنا، بالتعاون مع دول أخرى، ولا سيما سويسرا وأوكرانيا، يعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة. أما بالنسبة لمن سيكون حاضرا من الحكومة اليابانية حتى الآن لم يتقرر".
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تؤكد رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا
31 مايو, 03:49 GMT
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا هو مؤتمر مهم لإظهار "دعم جهود أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم".
يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 21:43 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала