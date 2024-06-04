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https://sarabic.ae/20240604/جماعة-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-إسرائيل-بالصاروخ-الباليستي-الجديد-فلسطين-1089487451.html
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بالصاروخ الباليستي الجديد "فلسطين"
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بالصاروخ الباليستي الجديد "فلسطين"
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، شن هجوم على إسرائيل بصاروخ جديد لأول مرة تكشف عنه الجماعة، والذي منحته اسم "فلسطين". 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T03:06+0000
2024-06-04T03:06+0000
أنصار الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر منصة "إكس"، إن "القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش [إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ (فلسطين) الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة ولأول مرة".وأضاف أن "العملية حققت هدفَها بنجاح"، مشيراً إلى "أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة".وأكد المتحدث العسكري على "استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري في قوات "أنصار الله" لـ "سبوتنيك" بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخ كروز "أرض - أرض" على هدف في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.ويأتي الهجوم الصاروخي بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم السبت الماضي، مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المُسيرة، واستهداف ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بتصعيد هجمات جماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة استهدفت 6 سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240603/أنصار-الله-تعلن-مقتل-15-من-عناصرها-بغارات-أمريكية-بريطانية-على-اليمن-1089482282.html
https://sarabic.ae/20240601/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-حاملة-الطائرات-إيزنهاور-ومدمرة-أمريكية-و3-سفن-1089421614.html
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أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بالصاروخ الباليستي الجديد "فلسطين"

03:06 GMT 04.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISالمتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع
المتحدث العسكري لـأنصار الله، العميد يحيى سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، شن هجوم على إسرائيل بصاروخ جديد لأول مرة تكشف عنه الجماعة، والذي منحته اسم "فلسطين".
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر منصة "إكس"، إن "القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش [إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ (فلسطين) الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة ولأول مرة".
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وأضاف أن "العملية حققت هدفَها بنجاح"، مشيراً إلى "أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة".
وأكد المتحدث العسكري على "استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري في قوات "أنصار الله" لـ "سبوتنيك" بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخ كروز "أرض - أرض" على هدف في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.
ويأتي الهجوم الصاروخي بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم السبت الماضي، مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المُسيرة، واستهداف ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.
ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بتصعيد هجمات جماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
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1 يونيو, 21:39 GMT
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة استهدفت 6 سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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