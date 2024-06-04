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كوريا الجنوبية تعلن استئناف جميع أنشطتها العسكرية على حدود جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تعلن استئناف جميع أنشطتها العسكرية على حدود جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية ستستأنف جميع أنشطتها العسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري مع جارتها الشمالية، مع... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T08:04+0000
2024-06-04T08:04+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وزارة الدفاع إن "هذا الإجراء يعيد جميع الأنشطة العسكرية التي يقوم بها جيشنا إلى طبيعتها، والتي كانت مقيدة بموجب اتفاق 2018"، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية حياة الشعب الكوري الجنوبي وسلامته، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وحمل البيان، كوريا الشمالية، المسؤولية الكاملة عن التسبب في هذا الوضع، مهددا بالانتقام بشدة بناء على الموقف الدفاعي المشترك الصارم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إذا حاول الشمال القيام باستفزازات إضافية.وأفادت وسائل إعلام كورية رسمية، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية قرر تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 بشكل كامل، حتى تتم استعادة الثقة بين سيئول وبيونغ يانغ.ويحظر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 المناورات الميدانية على مستوى الفوج، أو تلك التي تقوم بها وحدات أكبر بالقرب من الحدود، لكن استأنفت كلا من سيئول وبيونغ يانغ التدريبات في المناطق المتنازع عليها في البحر الأصفر، بعد انهيار الاتفاق في عام 2023.وكانت كوريا الشمالية أرسلت، الأحد الماضي، نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على أشياء مختلفة، من أعقاب السجائر إلى البلاستيك.ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240603/ماذا-يترتب-على-قرار-كوريا-الجنوبية-تعليق-الاتفاق-العسكري-مع-جارتها-الشمالية؟-1089457615.html
https://sarabic.ae/20240530/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إرسال-بالونات-قمامة-إلى-سيئول-هدية-صادقة-لهم-1089370256.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

كوريا الجنوبية تعلن استئناف جميع أنشطتها العسكرية على حدود جارتها الشمالية

08:04 GMT 04.06.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية ستستأنف جميع أنشطتها العسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري مع جارتها الشمالية، مع التعليق الكامل لاتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018.
وقالت وزارة الدفاع إن "هذا الإجراء يعيد جميع الأنشطة العسكرية التي يقوم بها جيشنا إلى طبيعتها، والتي كانت مقيدة بموجب اتفاق 2018"، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية حياة الشعب الكوري الجنوبي وسلامته، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وحمل البيان، كوريا الشمالية، المسؤولية الكاملة عن التسبب في هذا الوضع، مهددا بالانتقام بشدة بناء على الموقف الدفاعي المشترك الصارم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إذا حاول الشمال القيام باستفزازات إضافية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، ورئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، في قمة بينهما، 18 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
ماذا يترتب على قرار كوريا الجنوبية تعليق "الاتفاق العسكري" مع جارتها الشمالية؟
أمس, 11:32 GMT
وأفادت وسائل إعلام كورية رسمية، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية قرر تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 بشكل كامل، حتى تتم استعادة الثقة بين سيئول وبيونغ يانغ.
ويحظر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 المناورات الميدانية على مستوى الفوج، أو تلك التي تقوم بها وحدات أكبر بالقرب من الحدود، لكن استأنفت كلا من سيئول وبيونغ يانغ التدريبات في المناطق المتنازع عليها في البحر الأصفر، بعد انهيار الاتفاق في عام 2023.
وكانت كوريا الشمالية أرسلت، الأحد الماضي، نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على أشياء مختلفة، من أعقاب السجائر إلى البلاستيك.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إرسال بالونات قمامة إلى سيئول هدية صادقة لهم
30 مايو, 20:24 GMT
ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
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