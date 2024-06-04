https://sarabic.ae/20240604/كوريا-الجنوبية-تعلن-استئناف-جميع-أنشطتها-العسكرية-على-حدود-جارتها-الشمالية-1089492900.html

كوريا الجنوبية تعلن استئناف جميع أنشطتها العسكرية على حدود جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تعلن استئناف جميع أنشطتها العسكرية على حدود جارتها الشمالية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية ستستأنف جميع أنشطتها العسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري مع جارتها الشمالية، مع... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T08:04+0000

2024-06-04T08:04+0000

2024-06-04T08:04+0000

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وقالت وزارة الدفاع إن "هذا الإجراء يعيد جميع الأنشطة العسكرية التي يقوم بها جيشنا إلى طبيعتها، والتي كانت مقيدة بموجب اتفاق 2018"، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية حياة الشعب الكوري الجنوبي وسلامته، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وحمل البيان، كوريا الشمالية، المسؤولية الكاملة عن التسبب في هذا الوضع، مهددا بالانتقام بشدة بناء على الموقف الدفاعي المشترك الصارم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إذا حاول الشمال القيام باستفزازات إضافية.وأفادت وسائل إعلام كورية رسمية، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية قرر تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 بشكل كامل، حتى تتم استعادة الثقة بين سيئول وبيونغ يانغ.ويحظر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 المناورات الميدانية على مستوى الفوج، أو تلك التي تقوم بها وحدات أكبر بالقرب من الحدود، لكن استأنفت كلا من سيئول وبيونغ يانغ التدريبات في المناطق المتنازع عليها في البحر الأصفر، بعد انهيار الاتفاق في عام 2023.وكانت كوريا الشمالية أرسلت، الأحد الماضي، نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على أشياء مختلفة، من أعقاب السجائر إلى البلاستيك.ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20240603/ماذا-يترتب-على-قرار-كوريا-الجنوبية-تعليق-الاتفاق-العسكري-مع-جارتها-الشمالية؟-1089457615.html

https://sarabic.ae/20240530/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إرسال-بالونات-قمامة-إلى-سيئول-هدية-صادقة-لهم-1089370256.html

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