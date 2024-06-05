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https://sarabic.ae/20240605/البنتاغون-يمتنع-عن-تأكيد-استخدام-أسلحة-أمريكية-لضرب-الأراضي-الروسية-1089540765.html
البنتاغون يمتنع عن تأكيد استخدام أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية
البنتاغون يمتنع عن تأكيد استخدام أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "القواعد الجديدة لاستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف على الأراضي الروسية، قد دخلت حيز التنفيذ"، دون تأكيد ما إذا كان... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T15:03+0000
2024-06-05T15:03+0000
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وقال متحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذه التعلميات دخلت للتو حيز التنفيذ"، رافضًا تأكيد صحة تصريحات مسؤولين أوكرانيين لصحيفة أمريكية بأن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة بيلغورود الروسية براجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية.وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس جو بايدن، سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية المضادة للبطاريات ضد أهداف على الأراضي الروسية، تهدد مقاطعة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية، ساري المفعول".وصرح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة، بأي شكل من الأشكال، لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد".وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بماذا يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ، التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
https://sarabic.ae/20240605/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1089520655.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون يمتنع عن تأكيد استخدام أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية

15:03 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "غراد"
راجمة صواريخ غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "القواعد الجديدة لاستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف على الأراضي الروسية، قد دخلت حيز التنفيذ"، دون تأكيد ما إذا كان الجيش الأوكراني قد استخدم أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية.
وقال متحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذه التعلميات دخلت للتو حيز التنفيذ"، رافضًا تأكيد صحة تصريحات مسؤولين أوكرانيين لصحيفة أمريكية بأن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة بيلغورود الروسية براجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وأضاف المتحدث: "لا أستطيع تأكيد ذلك لأنني لا أعرف أي ذخائر قد استخدموها".

مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
01:23 GMT
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس جو بايدن، سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية المضادة للبطاريات ضد أهداف على الأراضي الروسية، تهدد مقاطعة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية، ساري المفعول".
وصرح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة، بأي شكل من الأشكال، لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد".
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بماذا يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ، التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
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