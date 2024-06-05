https://sarabic.ae/20240605/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-644-ضابطا-وجنديا-منذ-بداية-الحرب-1089533012.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإربعاء، عن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T10:39+0000
2024-06-05T10:39+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي: "قتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وأُصيب 570 آخرون بجروح خطيرة".وأشار الجيش إلى أن "254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة".الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء مناورة عسكرية تحاكي الصراع في منطقة الشمالولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.صحيفة تكذب الجيش الإسرائيلي... هجوم رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كغ
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة
10:39 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 05.06.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإربعاء، عن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي: "قتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وأُصيب 570 آخرون بجروح خطيرة".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن "عدد المصابين في صفوفه ارتفع إلى 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من بينهم 1882 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة".
وأشار الجيش إلى أن "254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.