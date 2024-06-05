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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإربعاء، عن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T10:39+0000
2024-06-05T10:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
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وقال الجيش الإسرائيلي: "قتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وأُصيب 570 آخرون بجروح خطيرة".وأشار الجيش إلى أن "254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة".الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء مناورة عسكرية تحاكي الصراع في منطقة الشمالولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.صحيفة تكذب الجيش الإسرائيلي... هجوم رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كغ
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة

10:39 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 05.06.2024)
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإربعاء، عن مقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي: "قتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وأُصيب 570 آخرون بجروح خطيرة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "عدد المصابين في صفوفه ارتفع إلى 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من بينهم 1882 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة".

وأشار الجيش إلى أن "254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة".
الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء مناورة عسكرية تحاكي الصراع في منطقة الشمال
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهدد باقتحام المسجد الأقصى خلال مسيرة الأعلام
أمس, 08:56 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
صحيفة تكذب الجيش الإسرائيلي... هجوم رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كغ
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