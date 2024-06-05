تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل سوري... فيديو
06:30 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 07:24 GMT 05.06.2024)
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن تعرض السفارة الأمريكية في في منطقة عوكر ببيروت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية.
وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إن "عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".
مراسل "سبوتنيك": إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر عقب عملية إطلاق نار استهدفت مقر السفارة في بيروت pic.twitter.com/CQw9dBU0PZ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2024
من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان لها، إن "مدخل المبنى تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة"، مؤكدا أن كل طاقم السفارة بخير.
تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.#الجيش_اللبناني… pic.twitter.com/WQupdSz8ZY— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 5, 2024
وأضافت السفارة الأمريكية أن "التحقيقات جارية وأنها على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان"، مؤكدة أيضا أنها تتابع الحادث مع قوات الجيش.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact…— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 5, 2024
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".