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تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل سوري... فيديو
تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل سوري... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن تعرض السفارة الأمريكية في في منطقة عوكر ببيروت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T06:30+0000
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وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إن "عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان لها، إن "مدخل المبنى تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة"، مؤكدا أن كل طاقم السفارة بخير.وأضافت السفارة الأمريكية أن "التحقيقات جارية وأنها على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان"، مؤكدة أيضا أنها تتابع الحادث مع قوات الجيش.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240605/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-3-منشآت-عسكرية-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1089522242.html
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تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل سوري... فيديو

06:30 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 07:24 GMT 05.06.2024)
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن تعرض السفارة الأمريكية في في منطقة عوكر ببيروت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية.
وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إن "عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".
من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان لها، إن "مدخل المبنى تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة"، مؤكدا أن كل طاقم السفارة بخير.
وأضافت السفارة الأمريكية أن "التحقيقات جارية وأنها على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان"، مؤكدة أيضا أنها تتابع الحادث مع قوات الجيش.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 3 منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
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فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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