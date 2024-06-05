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الجيش اللبناني يعلن تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل شخص سوري
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 3 منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 3 منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت خلال الليل منصتي إطلاق لـ"حزب الله" في منطقتي زبقين وعيتا الشعب في جنوب لبنان. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T05:40+0000
2024-06-05T05:40+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت 3 منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق العديسة وبليدا ومركبا بجنوب لبنان".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمال إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأضاف خلال تقييم أجراه مع مسؤولين عسكريين ومفوض الإطفاء، إيال كاسبي، في قاعدة عسكرية في كريات شمونة: "نحن نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار، والجيش الإسرائيلي ومستعد للغاية لهذا القرار"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "نحن نهاجم منذ 8 أشهر، و"حزب الله" يدفع ثمنا باهظا للغاية، لقد زادت قوته في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة للغاية… للتحرك لشن هجوم في الشمال".من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من كريات شمونة، إنه "لا يمكن أن تكون أرضنا مستهدفة وينعم لبنان بالهدوء"، مشددا على "ضرورة حرق معاقل حزب الله وإبادتها وخوض الحرب الآن".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 3 منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

05:40 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت خلال الليل منصتي إطلاق لـ"حزب الله" في منطقتي زبقين وعيتا الشعب في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت 3 منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق العديسة وبليدا ومركبا بجنوب لبنان".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمال إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأضاف خلال تقييم أجراه مع مسؤولين عسكريين ومفوض الإطفاء، إيال كاسبي، في قاعدة عسكرية في كريات شمونة: "نحن نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار، والجيش الإسرائيلي ومستعد للغاية لهذا القرار"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وتابع: "نحن نهاجم منذ 8 أشهر، و"حزب الله" يدفع ثمنا باهظا للغاية، لقد زادت قوته في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة للغاية… للتحرك لشن هجوم في الشمال".
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من كريات شمونة، إنه "لا يمكن أن تكون أرضنا مستهدفة وينعم لبنان بالهدوء"، مشددا على "ضرورة حرق معاقل حزب الله وإبادتها وخوض الحرب الآن".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
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وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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