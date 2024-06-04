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"مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع وسط تصريحات رسمية بضرورة بدء الحرب على لبنان وضرب معاقل "حزب الله"
"مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع وسط تصريحات رسمية بضرورة بدء الحرب على لبنان وضرب معاقل "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس الحرب سيجتمع الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية بطلب من حزب الوزير بيني غانتس". 04.06.2024, سبوتنيك عربي
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من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من كريات شمونة، إنه "لا يمكن أن تكون أرضنا مستهدفة وينعم لبنان بالهدوء"، مشددا على "ضرورة حرق معاقل حزب الله وإبادتها وخوض الحرب الآن".أما وزير المال الإسرائيلي سموتريتش، فقد قال إنه "قبل عام كان هناك وزير دفاع قال سنعيد لبنان للعصر الحجري"، مضيفًا أنه "قد حان الوقت".وكانت مصادر بارزة، قالت لصحيفة "التيار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، إن "رسائل دبلوماسية وصلت إلى بيروت في الأيام الماضية، تتضمن تهديدا بضربة إسرائيلية وشيكة".واوضحت أن "أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي، لكن أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو/ حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفا مدى رقعة توسّعها ولا مدتها الزمنية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240601/مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-مصالح-مهمة-لحزب-الله-في-لبنان-فيديو-1089403783.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

"مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع وسط تصريحات رسمية بضرورة بدء الحرب على لبنان وضرب معاقل "حزب الله"

11:16 GMT 04.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس الحرب سيجتمع الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية بطلب من حزب الوزير بيني غانتس".
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من كريات شمونة، إنه "لا يمكن أن تكون أرضنا مستهدفة وينعم لبنان بالهدوء"، مشددا على "ضرورة حرق معاقل حزب الله وإبادتها وخوض الحرب الآن".
أما وزير المال الإسرائيلي سموتريتش، فقد قال إنه "قبل عام كان هناك وزير دفاع قال سنعيد لبنان للعصر الحجري"، مضيفًا أنه "قد حان الوقت".
وكانت مصادر بارزة، قالت لصحيفة "التيار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، إن "رسائل دبلوماسية وصلت إلى بيروت في الأيام الماضية، تتضمن تهديدا بضربة إسرائيلية وشيكة".
واوضحت أن "أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي، لكن أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو/ حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفا مدى رقعة توسّعها ولا مدتها الزمنية".
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وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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