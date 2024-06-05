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https://sarabic.ae/20240605/بوتين-الوضع-في-غزة-ليس-حربا-بل-تدميرا-كاملا-للسكان-المدنيين-1089559286.html
بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدميرا كاملا للسكان المدنيين
بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدميرا كاملا للسكان المدنيين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن الوضع الحالي في قطاع غزة يبدو أقل شبهاً بالحرب وأكثر شبهاً بالتدمير الكامل للسكان المدنيين في القطاع. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T23:01+0000
2024-06-05T23:10+0000
فلاديمير بوتين
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قال بوتين في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "ما يحدث في غزة الآن كرد على ذلك الهجوم الإرهابي في إسرائيل لا يبدو كثيرًا كحرب. ما يبدو عليه هو تدمير كامل للسكان المدنيين".وأضاف الرئيس الروسي أن احتكار واشنطن لمسألة حل الأزمة الفلسطينية هو ما أدى إلى الوضع الحالي في القطاع.وقال بوتين: "نعتقد أن هذا هو نتيجة سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في احتكار التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية وإقصاء جميع الأدوات الدولية التي تم إنشاؤها خصيصًا لحل هذه القضية المعقدة بشكل جماعي... ربما يعتقد شخص ما في الإدارة الأمريكية أن قلة الآراء حول القضية ستجعل من السهل الحصول على النتائج، لكنهم كانوا مخطئين بوضوح".وأضاف الزعيم الروسي أن موسكو تعول على مساهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل هذه الأزمة، نظرًا لثقله السياسي في المنطقة والعالم الإسلامي، بينما ستفعل روسيا، من جهتها، كل ما في وسعها لمساعدته.كما لفت بوتين بأنه عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، فإن روسيا تعارضه بجميع أشكاله، قائلا: "بالطبع، نحن نعارض الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين في أي مكان وفي أي دولة".وخلص الرئيس الروسي بالقول: ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sarabic.ae/20231122/بوتين-لماذا-لا-يصدم-زعماء-العالم-من-قول-غوتيريش-بأن-غزة-تحولت-إلى-مقبرة-ضخمة-للأطفال-1083389744.html
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فلاديمير بوتين, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
فلاديمير بوتين, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدميرا كاملا للسكان المدنيين

23:01 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 23:10 GMT 05.06.2024)
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن الوضع الحالي في قطاع غزة يبدو أقل شبهاً بالحرب وأكثر شبهاً بالتدمير الكامل للسكان المدنيين في القطاع.
قال بوتين في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "ما يحدث في غزة الآن كرد على ذلك الهجوم الإرهابي في إسرائيل لا يبدو كثيرًا كحرب. ما يبدو عليه هو تدمير كامل للسكان المدنيين".
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وأضاف الرئيس الروسي أن احتكار واشنطن لمسألة حل الأزمة الفلسطينية هو ما أدى إلى الوضع الحالي في القطاع.
وقال بوتين: "نعتقد أن هذا هو نتيجة سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في احتكار التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية وإقصاء جميع الأدوات الدولية التي تم إنشاؤها خصيصًا لحل هذه القضية المعقدة بشكل جماعي... ربما يعتقد شخص ما في الإدارة الأمريكية أن قلة الآراء حول القضية ستجعل من السهل الحصول على النتائج، لكنهم كانوا مخطئين بوضوح".
وأضاف الزعيم الروسي أن موسكو تعول على مساهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل هذه الأزمة، نظرًا لثقله السياسي في المنطقة والعالم الإسلامي، بينما ستفعل روسيا، من جهتها، كل ما في وسعها لمساعدته.
كما لفت بوتين بأنه عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، فإن روسيا تعارضه بجميع أشكاله، قائلا: "بالطبع، نحن نعارض الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين في أي مكان وفي أي دولة".
وخلص الرئيس الروسي بالقول:
"في الوقت نفسه، فإن موقف روسيا بشأن قطاع غزة لا يخضع للظروف السياسية ولم يتغير منذ العهد السوفيتي، نظرًا لأن الاتحاد السوفيتي اعترف بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988".
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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