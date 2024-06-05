جدل بين الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية في أوروبا بعد اتهام بوريل بـ"معاداة السامية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240605/جدل-بين-الاتحاد-الأوروبي-والجاليات-اليهودية-في-أوروبا-بعد-اتهام-بوريل-بـمعاداة-السامية-1089536088.html
جدل بين الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية في أوروبا بعد اتهام بوريل بـ"معاداة السامية"
جدل بين الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية في أوروبا بعد اتهام بوريل بـ"معاداة السامية"
سبوتنيك عربي
رفض المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاتهامات بـ"معاداة السامية" الموجهة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل من قبل قادة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T12:40+0000
2024-06-05T12:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
إسرائيل
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/06/1084756696_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c7694c462170fbdf61cb03806126410.jpg
قال ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل: "أرفض بشكل قاطع أي اتهام بأن بوريل معاد للسامية أو أنه يغذي موجة من معاداة السامية".وأضاف: "إنه يشعر بالقلق إزاء فقدان أرواح الأبرياء"، مذكّرًا بأن بوريل أدان مراراً وتكراراً هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وأعرب عن قلقه بشأن مصير الرهائن الإسرائيليين.بوريل: مصداقية الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب تجاهل إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدوليةوشدد الممثل الأوروبي على أن "هذه ليست معاداة للسامية".وفي وقت سابق، تبنى زعماء الجاليات اليهودية في أوروبا خلال مؤتمر في أمستردام قرارا ذكروا فيه أن انتقادات بوريل المفرطة لإسرائيل "تؤدي إلى تفاقم مشكلة معاداة السامية في الاتحاد الأوروبي".بوريل: على إسرائيل واجب ضمان سلامة المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزةوفي وقت سابق، دعت إسبانيا بوريل إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20240523/بوريل-جميع-المانحين-في-الاتحاد-الأوروبي-استأنفوا-دعم-الأونروا-1089141479.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/06/1084756696_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1aedfb48c0d119a44cfe4e72b132751e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة

جدل بين الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية في أوروبا بعد اتهام بوريل بـ"معاداة السامية"

12:40 GMT 05.06.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
رفض المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاتهامات بـ"معاداة السامية" الموجهة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل من قبل قادة الجاليات اليهودية في أوروبا.
قال ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل: "أرفض بشكل قاطع أي اتهام بأن بوريل معاد للسامية أو أنه يغذي موجة من معاداة السامية".

ووفقا له، فإن بوريل منخرط فقط في تشكيل وتعزيز موقف أوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة.

وأضاف: "إنه يشعر بالقلق إزاء فقدان أرواح الأبرياء"، مذكّرًا بأن بوريل أدان مراراً وتكراراً هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وأعرب عن قلقه بشأن مصير الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح ستانو أن بوريل يعمل على تحقيق تسوية طويلة الأمد تلبي "المصالح الأمنية المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

بوريل: مصداقية الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب تجاهل إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية
وشدد الممثل الأوروبي على أن "هذه ليست معاداة للسامية".
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"
23 مايو, 13:36 GMT
وفي وقت سابق، تبنى زعماء الجاليات اليهودية في أوروبا خلال مؤتمر في أمستردام قرارا ذكروا فيه أن انتقادات بوريل المفرطة لإسرائيل "تؤدي إلى تفاقم مشكلة معاداة السامية في الاتحاد الأوروبي".

في أواخر أيار/مايو، أفاد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب أفعالها في قطاع غزة. وأوضح أنه تجري مناقشة بند الاتفاقية، الذي يتناول القانون الإنساني.

بوريل: على إسرائيل واجب ضمان سلامة المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة
وفي وقت سابق، دعت إسبانيا بوريل إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала