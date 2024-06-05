https://sarabic.ae/20240605/جدل-بين-الاتحاد-الأوروبي-والجاليات-اليهودية-في-أوروبا-بعد-اتهام-بوريل-بـمعاداة-السامية-1089536088.html

جدل بين الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية في أوروبا بعد اتهام بوريل بـ"معاداة السامية"

جدل بين الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية في أوروبا بعد اتهام بوريل بـ"معاداة السامية"

سبوتنيك عربي

رفض المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاتهامات بـ"معاداة السامية" الموجهة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل من قبل قادة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T12:40+0000

2024-06-05T12:40+0000

2024-06-05T12:40+0000

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قال ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل: "أرفض بشكل قاطع أي اتهام بأن بوريل معاد للسامية أو أنه يغذي موجة من معاداة السامية".وأضاف: "إنه يشعر بالقلق إزاء فقدان أرواح الأبرياء"، مذكّرًا بأن بوريل أدان مراراً وتكراراً هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وأعرب عن قلقه بشأن مصير الرهائن الإسرائيليين.بوريل: مصداقية الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب تجاهل إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدوليةوشدد الممثل الأوروبي على أن "هذه ليست معاداة للسامية".وفي وقت سابق، تبنى زعماء الجاليات اليهودية في أوروبا خلال مؤتمر في أمستردام قرارا ذكروا فيه أن انتقادات بوريل المفرطة لإسرائيل "تؤدي إلى تفاقم مشكلة معاداة السامية في الاتحاد الأوروبي".بوريل: على إسرائيل واجب ضمان سلامة المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزةوفي وقت سابق، دعت إسبانيا بوريل إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

https://sarabic.ae/20240523/بوريل-جميع-المانحين-في-الاتحاد-الأوروبي-استأنفوا-دعم-الأونروا-1089141479.html

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