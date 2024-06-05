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سياسي أوكراني: زيلينسكي يزيد الفوضى في البلاد
سياسي أوكراني: زيلينسكي يزيد الفوضى في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح زعيم الحزب الأوكراني "من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدشوك، بأن فلاديمير زيلينسكي يزيد الفوضى في أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى الفوضى و"موت البلاد". 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T05:03+0000
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وقال ميدفيدشوك: "في الحادي والعشرين من مايو/ أيار 2024، انتهت فترة ولاية الرئيس الأوكراني زيلينسكي، التي حددها دستور أوكرانيا. لن يكون قادرًا بعد ذلك على ممارسة سلطته الكاملة بشكل قانوني، وتمثيل أوكرانيا في العلاقات الدولية، وفقد حصانته الرئاسية من الملاحقة الجنائية".ووفقا له، فإن "زيلينسكي، بعد أن فقد شرعيته، لن يكون قادرا على تمديد الأحكام العرفية بشكل قانوني، وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتلقي المساعدات المالية والعسكرية الأجنبية، وإدارة أموال الميزانية، وكذلك توقيع الاتفاقيات القانونية الدولية في المجال الأمني".سياسي أوكراني لـ"سبوتنيك": زيلينسكي ليس له الحق في تمثيل البلاد خارجياوأوضح أنه من خلال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار من هذا العام، تم إبعاد الشعب عن السلطة، "من الضروري تغطية ذلك بشيء ما".وبيّن ميدفيدتشوك: "لهذا الغرض، قررت الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تنفيذ عملية خاصة لإضفاء الشرعية على تمديد صلاحيات زيلينسكي الرئاسية بعد 21 مايو 2024 من خلال الحصول على قرار من المحكمة العليا بشأن شرعية بقاء زيلينسكي في السلطة دون إجراء انتخابات رئاسية أخرى".ووفقًا لفكرة منظمي عملية الاحتيال هذه، سيتعين على المحكمة العليا رفض الدعوى، وبالتالي الاعتراف بشرعية استمرار زيلينسكي في أداء مهامه الرئاسية. بعد ذلك، سيُعرض على الشعب الأوكراني والرأي العام العالمي حكم المحكمة الذي يضفي الشرعية على بقاء زيلينسكي في منصبه.برلماني روسي: زيلينسكي يخشى إجراء الانتخابات لأنه سيفقد منصبهوأشار إلى أن "زيلينسكي يعمل على زيادة الفوضى في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى انعدام السلطة وموت البلاد"، مضيفا: "لا يحتاج المواطنون الأوكرانيون إلى دولة تعارض مصالحهم. والمزيد والمزيد من الأوكرانيين يفهمون ويدركون ذلك".سياسي أوكراني: زيلينسكي جعل مواطنينا عبيدا لحلف "الناتو"
https://sarabic.ae/20240602/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مشاكل-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-بعد-انتهاء-شرعيته-1089444564.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

سياسي أوكراني: زيلينسكي يزيد الفوضى في البلاد

05:03 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 05:10 GMT 05.06.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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صرح زعيم الحزب الأوكراني "من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدشوك، بأن فلاديمير زيلينسكي يزيد الفوضى في أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى الفوضى و"موت البلاد".
وقال ميدفيدشوك: "في الحادي والعشرين من مايو/ أيار 2024، انتهت فترة ولاية الرئيس الأوكراني زيلينسكي، التي حددها دستور أوكرانيا. لن يكون قادرًا بعد ذلك على ممارسة سلطته الكاملة بشكل قانوني، وتمثيل أوكرانيا في العلاقات الدولية، وفقد حصانته الرئاسية من الملاحقة الجنائية".

وأضاف: "اليوم، يواصل زيلينسكي بشكل تعسفي أداء مهام الرئيس، وهو ما يجعله عرضة للملاحقة الجنائية بتهمة اغتصاب السلطة".

ووفقا له، فإن "زيلينسكي، بعد أن فقد شرعيته، لن يكون قادرا على تمديد الأحكام العرفية بشكل قانوني، وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتلقي المساعدات المالية والعسكرية الأجنبية، وإدارة أموال الميزانية، وكذلك توقيع الاتفاقيات القانونية الدولية في المجال الأمني".

وتابع السياسي الأوكراني: "وهكذا فإن نظام دعم الحرب بأكمله ومخططات غسيل الأموال والتخلص من الأسلحة المتقادمة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات ينهار أمام أعيننا".

سياسي أوكراني لـ"سبوتنيك": زيلينسكي ليس له الحق في تمثيل البلاد خارجيا
وأوضح أنه من خلال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار من هذا العام، تم إبعاد الشعب عن السلطة، "من الضروري تغطية ذلك بشيء ما".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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وبيّن ميدفيدتشوك: "لهذا الغرض، قررت الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تنفيذ عملية خاصة لإضفاء الشرعية على تمديد صلاحيات زيلينسكي الرئاسية بعد 21 مايو 2024 من خلال الحصول على قرار من المحكمة العليا بشأن شرعية بقاء زيلينسكي في السلطة دون إجراء انتخابات رئاسية أخرى".

وأشار إلى أن جوهر الخطة هو "إبعاد" رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك بشكل قانوني، وهذا الأخير "يبعد" زيلينسكي تلقائيًا عن الاستيلاء على السلطة في أوكرانيا. "وهذا يتطلب أن يقوم المدعي العام الذي يعمل لصالح زيلينسكي وتسيطر عليه الحكومة برفع دعوى قضائية وهمية في المحكمة العليا التي يسيطر عليها زيلينسكي لإعلان عدم شرعية تقاعس البرلمان الأوكراني الذي لم يعلن عن الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد انتهاء فترة ولاية زيلينسكي.

ووفقًا لفكرة منظمي عملية الاحتيال هذه، سيتعين على المحكمة العليا رفض الدعوى، وبالتالي الاعتراف بشرعية استمرار زيلينسكي في أداء مهامه الرئاسية. بعد ذلك، سيُعرض على الشعب الأوكراني والرأي العام العالمي حكم المحكمة الذي يضفي الشرعية على بقاء زيلينسكي في منصبه.
برلماني روسي: زيلينسكي يخشى إجراء الانتخابات لأنه سيفقد منصبه

وأردف بالقول: "كما نرى، لا يقتصر الأمر على إبعاد الشعب الأوكراني عن السلطة فحسب، بل هناك أيضا المزيد من الاستيلاء على أجهزة السلطة، ليس فقط من قبل زيلينسكي، الذي يواصل الخداع، بل من قبل ممثلي الأجهزة الخاصة الغربية. يُحرم البرلمان الأوكراني من الحق في التعبير عن إرادة المواطنين الأوكرانيين، ويجري ابتزاز النظام القضائي وإخضاعه لمنظمات غير دستورية".

وأشار إلى أن "زيلينسكي يعمل على زيادة الفوضى في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى انعدام السلطة وموت البلاد"، مضيفا: "لا يحتاج المواطنون الأوكرانيون إلى دولة تعارض مصالحهم. والمزيد والمزيد من الأوكرانيين يفهمون ويدركون ذلك".
سياسي أوكراني: زيلينسكي جعل مواطنينا عبيدا لحلف "الناتو"
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