"كابينيت الحرب" الإسرائيلي يقرر عدم مغادرة وفد بلاده إلى قطر حتى ترد "حماس" على مقترح بايدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240605/كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-يقرر-عدم-مغادرة-وفد-بلاده-إلى-قطر-حتى-ترد-حماس-على-مقترح-بايدن-1089553019.html
"كابينيت الحرب" الإسرائيلي يقرر عدم مغادرة وفد بلاده إلى قطر حتى ترد "حماس" على مقترح بايدن
"كابينيت الحرب" الإسرائيلي يقرر عدم مغادرة وفد بلاده إلى قطر حتى ترد "حماس" على مقترح بايدن
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإدارة الحرب على قطاع غزة (كابينيت الحرب) عدم مغادرة وفدها المفاوض إلى الدوحة حتى ترد حركة حماس الفلسطينية على مقترح الرئيس... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T19:48+0000
2024-06-05T19:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087983382_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_f4367f81771f0696df76cf0713f3fae7.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الـ"كابينيت" قرر عدم مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، حتى ترد "حماس" على مقترح بايدن، بشأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين الجانبين.وأشارت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر وقطر تضغطان على حركة حماس، لافتة إلى أنه في إسرائيل يقولون إن "الأيام القادمة حاسمة بالنسبة لتلك الصفقة".وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن "المفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت النار"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في قطاع غزة ولبنان، من أجل سحق من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل".جاءت تصريحات غالانت، في ختام جولة جوية انطلقت من قاعدة "رحوفوت" قرب تل أبيب، تفقد خلالها جميع القطاعات القتالية في مختلف الجبهات في شرق وجنوب وشمال إسرائيل.وقال غالانت: "لقد حلقت هذا الصباح في السرب 133 لطائرات "إف-15"، ورأيت جميع القطاعات القتالية للجيش الإسرائيلي في الشرق والجنوب وقطاع غزة والحدود اللبنانية".وأضاف: "يمكن بوضوح رؤية أداء سلاح الجو حتى في لحظة التنفيذ الحقيقية. الهجمات وأعمدة الدخان تتصاعد في الأماكن التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي الهجمات، إنها واضحة للعيان، سواء في قطاع غزة أو في الشمال".وتابع غالانت: "نحن نتواجد في مسار سنواصل من خلاله سحق العدو"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "أي مفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت النار".وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.ومنذ أكثر من 8 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240605/تقديرات-إسرائيلية-تفيد-باحتمالية-اندلاع-الحرب-مع-حزب-الله-في-الأسابيع-المقبلة-1089550118.html
https://sarabic.ae/20240605/تدابير-أمنية-تواكب-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-في-القدس-فيديو-وصور-1089547061.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087983382_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_b99bd1ee31872d2c649ee3f7485edb61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

"كابينيت الحرب" الإسرائيلي يقرر عدم مغادرة وفد بلاده إلى قطر حتى ترد "حماس" على مقترح بايدن

19:48 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإدارة الحرب على قطاع غزة (كابينيت الحرب) عدم مغادرة وفدها المفاوض إلى الدوحة حتى ترد حركة حماس الفلسطينية على مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الـ"كابينيت" قرر عدم مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، حتى ترد "حماس" على مقترح بايدن، بشأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين الجانبين.
وأشارت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر وقطر تضغطان على حركة حماس، لافتة إلى أنه في إسرائيل يقولون إن "الأيام القادمة حاسمة بالنسبة لتلك الصفقة".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
تقديرات إسرائيلية تفيد باحتمالية اندلاع الحرب مع "حزب الله" في الأسابيع المقبلة
18:26 GMT
وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن "المفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت النار"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في قطاع غزة ولبنان، من أجل سحق من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل".
جاءت تصريحات غالانت، في ختام جولة جوية انطلقت من قاعدة "رحوفوت" قرب تل أبيب، تفقد خلالها جميع القطاعات القتالية في مختلف الجبهات في شرق وجنوب وشمال إسرائيل.
وقال غالانت: "لقد حلقت هذا الصباح في السرب 133 لطائرات "إف-15"، ورأيت جميع القطاعات القتالية للجيش الإسرائيلي في الشرق والجنوب وقطاع غزة والحدود اللبنانية".
وأضاف: "يمكن بوضوح رؤية أداء سلاح الجو حتى في لحظة التنفيذ الحقيقية. الهجمات وأعمدة الدخان تتصاعد في الأماكن التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي الهجمات، إنها واضحة للعيان، سواء في قطاع غزة أو في الشمال".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
تدابير أمنية تواكب "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس.. فيديو وصور
16:49 GMT
وتابع غالانت: "نحن نتواجد في مسار سنواصل من خلاله سحق العدو"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "أي مفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت النار".
وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومنذ أكثر من 8 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала