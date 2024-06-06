https://sarabic.ae/20240606/رئيس-شركة-الطاقة-الأوكرانية-بلادنا-تتجه-نحو-كارثة-في-مجال-الطاقة-1089589573.html
رئيس شركة الطاقة الأوكرانية: بلادنا تتجه نحو كارثة في مجال الطاقة
رئيس شركة الطاقة الأوكرانية: بلادنا تتجه نحو كارثة في مجال الطاقة
سبوتنيك عربي
حذر المدير العام لشركة "إيكريدرو إينيرغي" للطاقة في أوكرانيا، إيغور سيروتا، من أن "نظام الطاقة الأوكراني يتجه نحو الكارثة على خلفية التقاعس الغربي". 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T18:20+0000
2024-06-06T18:20+0000
2024-06-06T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سيروتا على قناة "رادا" التلفزيونية: "ببساطة نتجه نحو كارثة في مجال الطاقة، وبالتالي يجب على العالم أن يتفاعل بسرعة كبيرة"، مضيفًا أن "نظام الطاقة في أوكرانيا، يواجه بالفعل عواقب وخيمة من الأضرار".وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sarabic.ae/20240606/خبير-بريطاني-من-السخافة-الاعتقاد-بأن-عملية-عسكرية-مضادة-للجيش-الأوكراني-ستجدي-نفعا-لكييف-1089582145.html
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روسيا
رئيس شركة الطاقة الأوكرانية: بلادنا تتجه نحو كارثة في مجال الطاقة
حذر المدير العام لشركة "إيكريدرو إينيرغي" للطاقة في أوكرانيا، إيغور سيروتا، من أن "نظام الطاقة الأوكراني يتجه نحو الكارثة على خلفية التقاعس الغربي".
وأضاف سيروتا على قناة "رادا" التلفزيونية: "ببساطة نتجه نحو كارثة في مجال الطاقة، وبالتالي يجب على العالم أن يتفاعل بسرعة كبيرة"، مضيفًا أن "نظام الطاقة في أوكرانيا، يواجه بالفعل عواقب وخيمة من الأضرار".
واتهم المسؤول الأاوكرانيين شركاء بلاده الغربيين بتأخير توريد أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، والتي من دونها ستواجه أوكرانيا خسارة كاملة في توليدها للطاقة، خلال شهر أو شهرين.
ولفت المدير العام للشركة الانتباه إلى الفترة الطويلة لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا، بسبب ضرورة طلب المعدات من الخارج، والتي تستغرق فترة إنتاجها من 6 إلى 16 شهرًا.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي،
ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.