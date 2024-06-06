https://sarabic.ae/20240606/مجلس-الأمن-الدولي-يكشف-عن-أعضائه-الجدد-غير-الدائمين--1089583793.html

مجلس الأمن الدولي يكشف عن أعضائه الجدد غير الدائمين

مجلس الأمن الدولي يكشف عن أعضائه الجدد غير الدائمين

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T16:01+0000

2024-06-06T16:01+0000

2024-06-06T16:01+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

ويضم مجلس الأمن 15 دولة. علاوة على ذلك، يغادر خمسة أعضاء غير دائمين المجلس كل عام، وينضم إليه خمسة جدد.ومن بين الأعضاء الجدد غير الدائمين، لم يكن هناك سوى الصومال في مجلس الأمن، لمرة واحدة في تاريخه بأكمله، في الفترة 1971-1972. وكانت الدول الأربع المتبقية أعضاء في مجلس الأمن مرتين أو أكثر.ومجلس الأمن الدولي هو الهيكل الدائم للأمم المتحدة، المنوط به المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

https://sarabic.ae/20240520/مشاهد-لوقوف-مجلس-الأمن-الدولي-دقيقة-صمت-حدادا-على-روح-كل-من-رئيسي-وعبد-اللهيان-فيديو-1089035779.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, منظمة الأمم المتحدة