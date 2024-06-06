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مجلس الأمن الدولي يكشف عن أعضائه الجدد غير الدائمين
مجلس الأمن الدولي يكشف عن أعضائه الجدد غير الدائمين
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
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ويضم مجلس الأمن 15 دولة. علاوة على ذلك، يغادر خمسة أعضاء غير دائمين المجلس كل عام، وينضم إليه خمسة جدد.ومن بين الأعضاء الجدد غير الدائمين، لم يكن هناك سوى الصومال في مجلس الأمن، لمرة واحدة في تاريخه بأكمله، في الفترة 1971-1972. وكانت الدول الأربع المتبقية أعضاء في مجلس الأمن مرتين أو أكثر.ومجلس الأمن الدولي هو الهيكل الدائم للأمم المتحدة، المنوط به المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي يكشف عن أعضائه الجدد غير الدائمين

16:01 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026.
ويضم مجلس الأمن 15 دولة. علاوة على ذلك، يغادر خمسة أعضاء غير دائمين المجلس كل عام، وينضم إليه خمسة جدد.
ولكي يتم انتخابها، يتعين على كل دولة أن تحصل على ثلثي أصوات الحاضرين في قاعة الجمعية العامة.
ومن بين الأعضاء الجدد غير الدائمين، لم يكن هناك سوى الصومال في مجلس الأمن، لمرة واحدة في تاريخه بأكمله، في الفترة 1971-1972. وكانت الدول الأربع المتبقية أعضاء في مجلس الأمن مرتين أو أكثر.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
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20 مايو, 15:37 GMT

وسيبدأ عمل الدول الخمس في مجلس الأمن، في 1 يناير/ كانون الثاني 2025 وينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026. وسوف يحلون محل اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا في مجلس الأمن.

ومجلس الأمن الدولي هو الهيكل الدائم للأمم المتحدة، المنوط به المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
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