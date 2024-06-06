https://sarabic.ae/20240606/مقتل-جندي-إسرائيلي-في-هجوم-شنه-حزب-الله-بطائرة-مسيرة-1089570347.html

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم شنه "حزب الله" بطائرة مسيرة

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم شنه "حزب الله" بطائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي في هجوم بطائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني استهدفت موقعا قرب حرفيش في الجليل الأعلى. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T09:45+0000

2024-06-06T09:45+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل الرقيب احتياط رفائيل كاودرس (39 عاما) في الكتيبة 5030، التابعة للواء ألون (228)، في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني استهدفت موقعا عسكريا في الجليل الأعلى بالشمال الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس صرح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، بأن أي مواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستعود على إسرائيل بالدمار الرهيب.ونشر بريك مقالا في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد من خلاله أن هناك رغبة من مستوطني الشمال الإسرائيلي في العودة إلى حالة الهدوء التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنهم لا يدركون أن مواجهة "حزب الله" ستكون مدمرة على إسرائيل.وحذر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، من اتخاذ قرار سياسي بالهجوم على "حزب الله" اللبناني، باعتباره قرارا غير عقلاني وغير حكيم، مضيفًا أن كلّا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيراهنون على مصير دولة إسرائيل في حال قيامهم بالهجوم على "حزب الله"، على حد قوله.ولم يكتف الجنرال بريك بذلك، بل أوضح أن جيش بلاده ليس مستعدا لمهاجمة "حزب الله"، بعدما فشل أمام حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحزب اللبناني أقوى بمئات المرات من الحركة الفلسطينية، وهجومه على الجنوب اللبناني سيحول المنطقة إلى حرب إقليمية.ودعا إسحاق بريك إلى "وقف جنون إقدام إسرائيل على مهاجمة حزب الله اللبناني" لأنه سيكون قرارا كارثيا على بلاده، منوهًا إلى أنه من الأفضل قبول اقتراح الرئيس جو بايدن الخاص بوقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره سيجلب الهدوء إلى منطقة الشمال أيضا.وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، بأن "هناك تقديرات إسرائيلية تفيد بوصول نقطة الغليان مع "حزب الله" إلى أقصى ارتفاع لها، خاصة مع اتساع رقعة الحرائق في الشمال الإسرائيلي"، موضحةً أن "حالة التوتر المتزايد من قبل إسرائيل تجاه "حزب الله" اللبناني، تزداد يوما بعد يوم، خاصة وأنه لا تلوح في الأفق نقطة عودة للمستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه في حال فرضت على بلادهم الحرب مع "حزب الله"، فإنه "من الأفضل البدء بها الآن، وليس في وقت لاحق"، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي أكثر استعدادا في هذا التوقيت لتلك الحرب.يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد قال أول أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمالي إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة".

https://sarabic.ae/20240606/جنرال-إسرائيلي-أي-هجوم-للجيش-على-حزب-الله-يمكن-أن-يجلب-دمارا-رهيبا-لإسرائيل-بأكملها-1089563176.html

https://sarabic.ae/20240605/استخلاصا-لدروس-7-أكتوبر-الجيش-الإسرائيلي-يدشن-وحدة-خاصة-لحماية-غلاف-غزة-1089541723.html

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