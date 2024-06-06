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نتنياهو: نخوض معركة صعبة على 3 جبهات ونواجه ضغوطا دولية
نتنياهو: نخوض معركة صعبة على 3 جبهات ونواجه ضغوطا دولية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن إجرائه تقييما لوضع العمليات العسكرية الإسرائيلية. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T16:16+0000
2024-06-06T16:16+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال في بيان رسمي صادر عن مكتبه: "لقد أجريت الآن مراجعة عملياتية مع قائد المنطقة الوسطى، اللواء يهودا فوكس، شملت العمليات الهجومية التي تم تنفيذها أخيرا في مخيمات اللاجئين والقرى، والجهود الواسعة لإحباط الإرهاب، كما تلقيت لمحة عامة عن الجهود المبذولة للدفاع عن المستوطنات والمحاور وخط التماس، وكذلك انتشار القوات والتقدم المحرز في بناء الجدار".مشيرا في نهاية التقييم إلى أن "إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عدة، ونحن نقاتل في الجنوب ونقاتل في الشمال كما نقاتل هنا أيضا في الضفة الغربية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الأربعاء، استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".
https://sarabic.ae/20240606/الجيش-الإسرائيلي-يقلص-عدد-قواته-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1089571917.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

نتنياهو: نخوض معركة صعبة على 3 جبهات ونواجه ضغوطا دولية

16:16 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / Debbie Hillرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / Debbie Hill
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن إجرائه تقييما لوضع العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقال في بيان رسمي صادر عن مكتبه: "لقد أجريت الآن مراجعة عملياتية مع قائد المنطقة الوسطى، اللواء يهودا فوكس، شملت العمليات الهجومية التي تم تنفيذها أخيرا في مخيمات اللاجئين والقرى، والجهود الواسعة لإحباط الإرهاب، كما تلقيت لمحة عامة عن الجهود المبذولة للدفاع عن المستوطنات والمحاور وخط التماس، وكذلك انتشار القوات والتقدم المحرز في بناء الجدار".
مشيرا في نهاية التقييم إلى أن "إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عدة، ونحن نقاتل في الجنوب ونقاتل في الشمال كما نقاتل هنا أيضا في الضفة الغربية".

وأضاف: "يأتي هذا الجهد وسط ضغوط دولية صعبة تمارس علينا، لكن يمكنني أن أضمن شيئا واحدا، هو أننا سنغير هذا الواقع، وأنا أثق بجنودنا وقادتنا وقواتنا الأمنية في ضمان أمن إسرائيل".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
الجيش الإسرائيلي يقلص عدد قواته في رفح جنوبي قطاع غزة
10:55 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الأربعاء، استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".
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